У Путина отпадет охота воевать 3 Альфред Кох

22.01.2024, 9:11

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Именно такие операции являются самым эффективным методом остановки агрессии.

Уже несколько дней как украинские беспилотники атакуют (причем успешно) нефтяные базы и терминалы России. Вот и сегодня ночью был атакован газовый терминал НОВОТЭКа в порту Усть-Луга под Санкт-Петербургом.

Порт Усть-Луга - один из трех крупнейших нефтяных и газовых портов России (наряду с Приморском и Новороссийском). Остановка работы любого из этих портов (а лучше - всех трех) является колоссальным ударом по экспортным поступлениям путинской России. И прямо скажется на возможностях финансирования войны.

Газовый терминал взорван и горит. Работа порта в Усть-Луге — парализована. Поздравляю украинских военных с огромной победой. Именно такие операции являются самым эффективным методом остановки путинской агрессии. И если их продолжить, то очень скоро у Путина отпадет всякая охота воевать.

Альфред Кох, Telegram