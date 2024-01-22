Психолог рассказал, откуда взялась привычка откладывать дела «на понедельник» и как это побороть 1 22.01.2024, 15:54

Оказывается, предки еще издавна придерживались этой «концепции».

Откладывание дел «на понедельник» является распространенным явлением в мире. Оказывается, предки еще издавна придерживались этой «концепции», вот только она была несколько видоизмененной. Мозг человека настроен на то, чтобы развиваться, поэтому ему легко найти идеал для себя и к нему стремиться, главное – смысл дела и мотивация.

На самом деле побороть такой вид прокрастинации нетрудно: важно, чтобы планы и желания не были слишком далеки от реальных событий.

Как пишет obozrevatel.com, украинский психолог Нариман Дарвишов в интервью «Це ніхто не буде дивитися» Эмме Антонюк рассказал о феномене «начну с понедельника» и причем здесь удовольствие.

По мнению психолога, прежде всего нужно понять, это собственное желание или навязанное обществом, но ничего общего с человеком не имеет. В большинстве своем на создание собственных мечтаний влияет реклама. Именно она «диктует» тенденции идеальной жизни.

«Ключевой вопрос связан с тем, это мое желание или это очень хорошее желание, но со мной не имеет ничего общего. Нам всем присуща тенденция к актуализации, к развитию. Мы все имеем этот драйвер внутри, но проблема в том, что мы также имеем проблемы с самооценкой. Это когда «Я-реальное» нас не устраивает, с этим ничего нельзя сделать, а есть «Я-идеальное», это в основном рекламные красивые образы: в один прекрасный день, в тот же понедельник, просыпаюсь, мою спальню приятно заливает свет, «Я» уже не совсем «Я», «Я» красивее, счастливее. И очень хочется попасть в этот идеальный образ», – пояснил Нариман.

Именно дистанция между желанием и реальной жизнью играет решающую роль. Если она слишком велика, есть большой риск отложить дело «на понедельник» или вообще забросить. Поэтому психолог советует идти к своей цели пошагово.

«Хорошо, когда «Я-идеальное» на несколько шагов опережает «Я-реальное». Тогда мы знаем, куда идти, мы можем довериться тому, что хотим. Если человек не очень принимает себя, он тоже не очень доверяет своим желаниям, своей мотивации. Конечно, чем больше мы собой недовольны, тем сильнее нам нужен заряд этой ракеты, чтобы вылететь с планеты «Я-реальное» и попасть на «Я-идеальное», – говорит психолог.

Также самым большим двигателем к достижению цели является удовлетворение от процесса. Ведь даже если силы начать работу появятся, испытав несколько ошибок, ее можно легко забросить. По мнению психолога, если ассоциировать работу с каким-то тяжелым обрядом, который должен доказать свою храбрость и ответственность, каждая ошибка будет приносить отчаяние и отказ от цели. Смысл вещей теряется.

«Если смысла нет, условно говоря, если нет отмашки сверху, то мы ничего не будем делать. Мы будем отвлекаться, мы будем прокрастинировать, мы будем смотреть в окно. Смысл – это буквально объяснение мозгу, для чего он должен делать эту деятельность, а другую не делать», – рассказал Нариман.

Оказывается, тенденция откладывать «на понедельник» существовала издавна, но она была несколько иной. Обычно культурные обряды имели ту же концепцию, которую имеют отложенные планы.

«Мы очень привязаны к символам. Антропологи исследовали людей в разных культурах, на разных континентах к обряду посвящения. Был такой антрополог Арнольд Ван Геннеп, который описывал, что обряд посвящения характерен для каждой культуры и для каждой культуры характерен момент сепарации от старой жизни, момент перехода, когда еще не появилось ничего нового, но старое уже неактуально и момент реинтеграции во что-то новое. Таким образом мы развиваемся. Психика людей, привязанная к символам, требует этот цикл переходных этапов», – объяснил психолог.

В пример Нариман привел ночевку в лесу, вышивание полотенец и охоту на зверей, что характерно для разных культур, где прослеживается такой этап «перерождения». Поэтому, вероятно, сейчас люди и используются мнение «вот с этого момента я буду другим», начиная исполнять свои желания.