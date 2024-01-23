Зачем Украина напоминает о своих исторических землях в РФ Владимир Фесенко

23.01.2024, 9:16

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Владимир Фесенко

«Тонкий» намек.

В день Соборности президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации. Документ касается украинцев, проживающих на территории Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей Российской Федерации. Он разрушает аргументацию Кремля о возвращении «русских» земель в захватнической российско-украинской войне. Но не означает каких-то территориальных претензий Украины к РФ.

Этот указ, как и законопроект о множественном гражданстве, является лишь свидетельством того, что украинцы - не только в Украине. Украинское сообщество, украинская нация имеют своих представителей в разных странах мира, в том числе и в той стране, руководство которой развязало против нас грязную войну. Таким образом мы напоминаем, что украинцы есть и в самой РФ. Причем, названные в указе территории-это места исторического проживания украинцев.

Почему это важно? В частности потому, что Россия сейчас предъявляет нам территориальные претензии. Она аннексирует, как говорят русские, русские земли. На самом же деле это земли, на которых исторически проживали украинцы, но это земли, которые исторически были многонациональными (как тот же Крым). Но названным указом мы напоминаем россиянам, что украинцы тоже живут на территории Российской Федерации, причем, так тоже сложилось исторически. Да и не только в регионах, о которых упоминается в указе.

Указ президента Украины имеет не только символическое значение, но это еще и напоминание россиянам, что их аргументация относительно оккупированных территорий не работает

Например, можно еще вспомнить Зеленый Клин на Дальнем Востоке, или территории Западной Сибири, где украинцы живут не одно десятилетие, ведь компактно сконцентрировались профессионально.

В целом это все фактически разрушает российскую аргументацию тем не менее, что Россия в Украине возвращает исторически «русские земли». Ведь, если действовать по этой логике, Россия должна отдать большую часть своих территорий другим народам, которые исторически там проживали. Поэтому этот аргумент не работает. То есть в этом смысле упомянутый указ президента Украины имеет не только символическое значение, но это еще и напоминание россиянам, что их аргументация относительно оккупированных территорий не работает, поэтому надо исходить из исторических реалий. И одна из этих реалий заключается в том, что украинцы исторически проживают и на территории Российской Федерации.

Относительно тезиса о развитии взаимодействия между украинцами и порабощенными Россией народами, о чем упоминается в указе, является элементом стратегии борьбы с российским империализмом. Упоминание об этом является напоминанием о многонациональном характере РФ. Поэтому, если Российская Федерация действует как империя и в отношении своих народов, проживающих на ее территории, и в отношении соседних государств, тогда эта империя рано или поздно прекратит свое существование.

Простыми словами, если Россия будет вести себя как империя, то украинцы, в том числе и те, которые проживают на территории РФ, будут взаимодействовать с порабощенными народами для своего освобождения и для преодоления российского имперского статуса, который несет зло и народам РФ, и соседям.

Владимир Фесенко, unian.net