Борислав Береза: Россия забыла, что в эту игру могут играть двое 3 23.01.2024, 15:20

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Борислав Береза

Политик рассказал, почему новый указ Зеленского взбесил россиян.

В день Соборности президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации. Документ касается украинцев, проживающих на территории Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей Российской Федерации.

Зачем Украине понадобился этот указ? В чем его главный смысл? Этот вопрос сайт Charter97.org задал украинскому политическому деятелю, экс-депутату Верховной Рады Бориславу Березе:

— Сложно сказать, я считаю, что это скорее политический троллинг и попытка напомнить России, что в игру, которую она затеяла, могут играть двое. Но какой-то особой практической цели я не вижу.

— Этот указ уже вызвал нервную реакцию среди российских пропагандистов.

— Это прекрасно. Все, что ослабляет Россию, это прекрасно. Все, что вводит их в нервный стресс, это замечательно. Все, что доводит их до бешенства, это отлично. Все, что выводит их из стабильного состояния, идет на пользу Украине. С этой точки зрения указ абсолютно логичен. Он хорошо вписывается в канву информационной атаки в сторону России. Это то, что я вижу.

Посмотрим, пока не вижу каких-то особых перспектив, с другой стороны — никто не знает, что будет завтра. Этот указ, который фактически надо рассматривать как политический троллинг, возымел свои результаты. Больше я пока от него ничего не жду другого. Это уже неплохо, что он такого добился

— Почему удалось добиться такого эффекта? Ведь в России принимаются еще более радикальные законы в этой плоскости, к примеру — закон о соотечественниках за рубежом.

— Как я и сказал, это показывает россиянам, что в эту игру можно играть вдвоем. А они все время забывают об этом, поэтому и нервничают. Они-то принимают такие законы и указы тоже с целью политического троллинга или каких-то долгосрочных перспектив. Когда россияне видят, что им отвечают тем же, это их раздражает. Никто не любит, когда их тыкают в морду тем же самым инструментарием, которым они занимаются. Вот и все.

— Если говорить о перспективах, то в законе говорится и о взаимодействия между украинцами и порабощенными Россией народами. Как вы видите это взаимодействие? Киев, условно говоря, может признать независимость Татарстана или башкир. Как это может выглядеть на практике?

— Считаю, что Бурятия, Башкортостан, Татарстан, Республика Саха, Ингушетия, Дагестан, все эти страны (заметьте, я сказал не республики, а именно страны) должны быть суверенными и независимыми. Рано или поздно так будет, более того, Верховная Рада уже признала Ичкерию. Считаю, что точно так же надо сейчас признавать Башкортостан, точно так же надо признавать все те образования, которые появляются в России.

Опять же, это ответ России на ее же поле, ведь все помнят, как Россия признавала «ДНР» и «ЛНР», хотя это было искусственное образование, сформированное самой Россией. А тут Украина ничего не формирует, она просто признает субъектность тех государств, которые формируются на территории Российской Федерации. Сейчас они формируются, потом будут сформированы и отделяться, почему бы Украине не стать флагманом этого процесса?

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