На Солнце произошла двойная вспышка 23.01.2024, 23:17

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Землю накроет магнитная буря.

На Солнце произошла необычная двойная вспышка, которая уже успела вызвать проблемы на Земле. Но этим не ограничилось, ожидается, что корональный выброс массы, который ее сопровождал, достигнет нашей планеты 25 января и вызовет магнитную бурю, сообщает сайт отслеживания космической погоды Spaceweather.

Магнитная буря будет слабой, категории G1.

Как отмечает ресурс, утром 23 января два пятна на Солнце, AR3559 и AR3561, одновременно выпустили вспышки. При этом, пятна находятся на расстоянии 500 тысяч километров друг от друга. Комбинированная сила двух выбросов достигла категории М1, то есть, вспышка была средней силы.

Такие события называются «симпатическими солнечными вспышками». Они возникают почти одновременно в разных активных областях не случайно, а вследствие какой-то физической связи. Статистический анализ таких вспышек в 2002 году доказал, что они реальны и связаны магнитными петлями в солнечной короне. Еще более масштабное 40-летнее исследование симпатических вспышек показало, что пары могут быть разделены более чем 90 градусов по широте.

Вспышка, которая произошла 23 января, привела к краткосрочному отключению коротковолновой радиосвязи над Австралией и Индонезией.

Магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля Земли с разной длительностью и интенсивностью. Они связаны с потоками заряженных частиц, которые выбрасывает Солнце. Магнитные бури могут вызывать перебои в работе связи, а также влиять на самочувствие пожилых и метеозависимых людей. В частности, они могут испытывать головную боль, головокружение, тошноту, боль в суставах, усталость, бессонницу.