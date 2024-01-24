В ЕС создадут Управление по искусственному интеллекту 24.01.2024, 2:13

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Европейская комиссия намерена принять решение о создании Европейского управления по искусственному интеллекту.

Об этом свидетельствует проект документа, который оказался в распоряжении Euractiv.

Управление по искусственному интеллекту будет играть ключевую роль в правоприменении закона об искусственном интеллекте.

Этот знаковый закон ЕС о регулировании искусственного интеллекта должен быть официально принят в ближайшие недели на основе политического соглашения, заключенного в декабре.

Идея создания Управления по вопросам искусственного интеллекта для централизованного обеспечения соблюдения правил в сфере ИИ принадлежит Европейскому парламенту.

В ходе переговоров между евроинституциями размер управления был уменьшен, а само ведомство было интегрировано в Еврокомиссию.

Управление по искусственному интеллекту будет играть прежде всего вспомогательную роль в обеспечении соблюдения правил в отношении систем искусственного интеллекта, поскольку основная часть полномочий будет возложена на национальные органы власти.

Однако на управление возложена задача контролировать модели и системы ИИ общего назначения – самые мощные виды искусственного интеллекта на сегодня.