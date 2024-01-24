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TikTok тестирует функцию автопрокрутки

  • 24.01.2024, 4:34
TikTok тестирует функцию автопрокрутки

Она будет переключать видео вместо пользователя.

Разработчики приложения официально не сообщали о новой функции. Однако, как пишет Gizmodo, программа предоставила доступ к автопрокрутке некоторым пользователям в начале 2023 года, а в последние недели заметно расширила перечень юзеров, которые могут ею воспользоваться.

Сейчас TikTok воспроизводит видео, которое просматривает пользователь, непрерывно. Для того чтобы перейти к следующему ролику, пользователю нужно свайпнуть по экрану. Будущая функция AutoScroll осуществляет перелистывание за пользователей, позволяя смотреть разные видео подряд без необходимости касаться экрана. Эта функция, вероятно, позаимствована из YouTube, где с 2014 года пользователям предлагается смотреть одно видео за другим.

Чтобы включить AutoScroll, юзерам, у которых уже есть эта функция, необходимо удержать видео из ленты и нажать на соответствующую кнопку в меню (появится среди кнопок «Сообщить», «Не интересует» и так далее).

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