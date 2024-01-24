Врач рассказал, сколько сала можно есть в день 24.01.2024, 13:44

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Продукт полезен для организма, если придерживаться этих норм.

Сало имеет большое количество полезных веществ, которые могут приносить определенные пользы для здоровья. Однако, что будет, если есть сало каждого для и при каком условии оно может стать ядовитым?

Почему сало полезно?

Сало содержит большое количество полезных веществ, которые могут приносить определенные пользы для здоровья:

Витамины: сало является источником витаминов A, D, и E, которые необходимы для здоровья кожи, зрения и иммунной системы.

Омега-3 жирные кислоты: в сале есть омега-3 жирные кислоты, которые полезны для здоровья сердца и сосудов, снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и воспаления.

Энергия: сало содержит большое количество калорий, что может быть полезным для обеспечения энергии, особенно в условиях холодного климата.

Антиоксиданты: сало содержит антиоксиданты, которые помогают бороться со свободными радикалами и предотвращают появление определенных заболеваний.

Животные белки: в сале есть животные белки, которые важны для построения и восстановления тканей организма.

Однако стоит помнить, что сало содержит большое количество насыщенных жиров, поэтому его употребление должно быть ограничено для людей с высоким уровнем холестерина и других заболеваний сердца.

Сколько сала можно есть в сутки

По словам врача Юрия Габорца сало имеет немало полезных свойств, однако не стоит забывать о том, что полезным может быть все, если потреблять в меру. Об этом он рассказал в своем Тик-Ток.

Врач отметил: «Безопасно употреблять порцию до 50 граммов сала с чесноком в день. Конечно, если нет камней в желчном пузыре. Последнее является противопоказанием к употреблению сала».

Кроме того, по его словам, лучшим временем для употребления продукта является обед. Жир из сала поможет легким, уменьшит воспаление в стенках кишечника и поможет предотвратить рак.

В каком виде сало превращается в яд

Сало, особенно при его неправильном хранении или обработке, может превратиться в канцерогенный продукт. Это может произойти из-за процесса окисления жиров в сале, который происходит под воздействием высоких температур, света или длительного хранения.

Такой окисленный жир может содержать высокие уровни перекисей, которые известны своей способностью способствовать образованию радикалов и повышенному риску развития раковых заболеваний. Чтобы избежать этого, важно хранить сало в холодильнике при низкой температуре и избегать длительной термической обработки при его приготовлении.

«Можно есть несколько кусочков жареного на сковороде или на гриле сала пять раз в неделю», - подытожил врач.