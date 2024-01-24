Археологи узнали вкус и запах древнеримского вина 2 24.01.2024, 14:34

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Цена на него была вполне демократичной.

Античные источники — от Катона Старшего до Плиния и Вергилия — неоднократно рассказывали в своих трудах о значении виноградарства и виноделия в Риме. Вино и вода — вот две самые употребляемые жидкости в Вечном городе, пишет Naked science.

Вино могло быть выдержанным, хотя Плиний упоминает, что слишком старое горчило и было неприятным на вкус. В целом же что плебс, что аристократия верили: этот напиток жизненно необходим любому человеку. Поэтому цена на него была вполне демократичной.

Когда империя разрасталась, расширялись и традиции виноделия: на всех завоеванных территориях, от Иудеи до Британии, римляне разбивали виноградники и знакомили местных со своим любимым напитком.

В результате в некоторых провинциях (Галлия и Германия) этот бизнес заинтересовал представителей коренного населения и практически полностью перешел в их руки. Сорта винограда в разных провинциях различались, но больше ценили белое сладкое вино золотистого цвета.

Из тех же работ античных авторов мы примерно представляем технологию производства. Как и их предшественники — хананеяне, ассирийцы, египтяне и греки, — римляне выбирали для выдержки и последующего хранения глиняные сосуды — долии (dolium).

Долии впервые упоминаются в работе «О сельском хозяйстве» (De agri cultura) Катона Старшего. Автор описывает своеобразную форму сосудов: у них не плоское дно, а заостренное. Стоять долия могла только в подставке или прикопанная в земле.

Авторы новой работы, опубликованной в журнале Antiquity, попытались выяснить, влияла ли форма сосуда на вкус и запах вина. Для этого они провели сравнительное исследование римских долий и современных сосудов для производства вина.

В современном массовом виноделии используют в основном металлические емкости. Очевидно, что в глиняном сосуде процесс брожения и ферментации происходит не так, как в металлическом. Но авторы работы утверждают, что дело не только и даже не столько в материале сосуда, сколько в его форме.

Решающую роль, по мнению ученых, играет узкое дно долии. Оно ограничивает контакт твердых частиц винограда (лежащих на дне) с созревающим вином, увеличивая срок его хранения и придавая красивый золотисто-оранжевый оттенок, высоко ценившийся в древние времена.

Исследователи провели эксперименты и пришли к следующему выводу: закапывая долии в землю, можно регулировать температуру и рН, что способствует образованию поверхностных дрожжей и химического соединения под названием сотолон. Он придает вину слегка пряный вкус с ароматом поджаренного хлеба и грецких орехов.

В отличие от металлических емкостей, используемых в современном промышленном виноделии, глиняные сосуды обладают пористостью, что позволяет их содержимому слегка окисляться на протяжении всего процесса брожения. Богатая минералами глина создает ощущение сухости во рту, что, по-видимому, нравилось римлянам — и давало им повод не ограничивать себя в употреблении напитка.

Ученые рассказали, что, регулируя форму, размер и состав глины в долии, а также методы хранения, римские виноделы могли менять вкус конечного продукта. Значение имела любая деталь вплоть до состава почвы, в которую закапывали долии. Отметим, что к началу II века нашей эры виноделы империи начали поставлять свой продукт в другие регионы — происходил обмен. И вино возили уже не в неуклюжих долиях, а в бочках.

Авторы исследования нашли лишь один тип сосудов, похожий на долии, которые используют при производстве вина в наши дни. Это квеври — в них уже не одно тысячелетие изготавливают виноградный напиток в Грузии.

Самым старым из найденных квеври не менее пяти тысяч лет. То есть обитатели Колхиды никак не могли позаимствовать эту технологию у римлян. Катон, у которого мы впервые встречаем упоминание долии, жил в 234-149 годах до нашей эры. Колхида же только в II веке до нашей эры стала частью Понтийского царства, и раньше этого времени достаточно тесные контакты ее жителей с римлянами маловероятны. Получается, традиционное грузинское вино и римское скорее продукты параллельной эволюции, чем заимствования.