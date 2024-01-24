«Трамп может встать на дыбы» 8 24.01.2024, 16:33

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Политолог рассказал, стоит ли опасаться победы экс-президента США.

Бывший президент США Дональд Трамп победил на республиканских праймериз в одном из ключевых штатов – Нью-Гэмпшир, набрав почти 55% голосов.

Трамп получает не менее 11 голосов республиканских делегатов, а его единственная соперница Никки Хейли – не менее восьми.

Предрешен ли исход праймериз Республиканской партии в США? Об этом сайт Charter97.org поговорил с известным украинским политологом, главой Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимиром Фесенко:

— Не является большой сенсацией, что Трамп — явный фаворит, судя по различным американским социологическим опросам и в прошлом году, и в начале этого года. У него очень твердое электоральное ядро в Республиканской партии. Равноценного конкурента у него не было.

Еще перед первичными выборами в Айове многие надеялись на то, что если два других кандидата, Рон Десантис и Никки Хейли, вместе наберут больше половины голосов, тогда еще интрига сохранится.

Что касается Нью-Гэмпшира, то Хейли осталась одна, без конкурентов. Я бы сказал, что она такая умеренная альтернатива Трампу — не популистский, классический вариант представителя Республиканской партии.

Важно говорить о том, что происходящее сейчас — это огромный риск раскола американского общества. Нью-Гэмпшир был важен тем, что в этом штате было достаточно много сторонников умеренной позиции. Штат не является сам по себе ключевым, но был важен с точки зрения демонстрации альтернативы Трампу. Если бы Никки Хейли удалось получить больше половины голосов, то, повторюсь, интрига бы сохранялась.

Сейчас же шансы того, что Трамп будет безальтернативным кандидатом от республиканцев, существенно повышаются. Его команда предпринимает огромные усилия, чтобы он уже сейчас, в начале праймериз, остался единственным кандидатом. Они хотят убрать всех конкурентов.

Более того, знаю это и от украинских дипломатов в США, и от американских экспертов, Трамп стремится стать диктатором в Республиканской партии — безальтернативным лидером. Именно поэтому он устраняет конкурентов, давит на них и их спонсоров.

Мне кажется, что Никки Хейли борется сейчас не столько с Трампом, сколько за свое политическое будущее, перспективу после Трампа.

Сейчас никто не знает, чем вообще закончится нынешняя история, потому что Трамп спровоцировал самые сильные внутренние противоречия в США после Гражданской войны в 19-ом веке. Да, были противоречия, борьба республиканцев и демократов, но всегда доминировало умеренное крыло.

Именно фигура Трампа раскалывает американское общество на его сторонников и противников. Главная проблема даже не в возможной победе Трампа на выборах, а именно в этом факте раскола. Раскол может негативно проявиться и во время выборов, и после них, как было после выборов 2021-го года в США, когда сторонники Трампа даже пытались штурмовать Конгресс.

— Западные СМИ, описывая сценарий возможного нападения РФ на страны НАТО, сходятся в том, что опасностью для Европы может стать избрание Трампа. Станет ли Трамп защищать Европу от возможного нападения со стороны РФ, если станет президентом?

— Высказываются разные мнения на этот счет. Тезис, что Трамп не будет защищать Европу в случае нападения РФ, популярен в ЕС. Многие европейские политики и комментаторы так думают, но не все. Противоположное мнение высказался недавно, например, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он считает, что будет наоборот.

Умеренные республиканцы тоже считают, что не нужно слишком демонизировать Трампа. Все-таки он должен будет действовать в национальных интересах США. Европейские же комментаторы ссылаются на слова самого Трампа, который, когда еще был президентом США, в полемике с европейскими лидерами, сказал, мол, если вы не хотите платить в бюджет НАТО на уровне 2% от ВВП, то тогда мы не будем вас защищать в случае нападения РФ. Но сейчас другая ситуация.

Приведу исторические аналогии. Во время двух мировых войн в США доминировали изоляционистские настроения. Большинство американцев не хотели воевать в Европе. США не вступали во Вторую мировую войну до момента нападения японцев на Перл-Харбор. После этого они включились в военные действия в Европе.

Предположим, чисто теоретически, что вдруг РФ нападет на Европу, а Трамп будет президентом США. В начале Трамп может сказать, мол, «пусть они разбираются» или «давайте я помогу установить мир». Но если события будут развиваться драматически, критически, а тем более за Россию будет Китай, то США будут вынуждены как минимум помогать Европе.

К слову, думаю, что даже в Республиканской партии будет много критиков выхода США из НАТО, потому что это будет означать не величие Америки, а слабость. Отказ от лидирующей роли в современном мире. Это будет противоречить самой идеологии трампизма, суть которой в знаменитом лозунге «Вернем Америке былое величие».

Проблема Трампа не в том, что он не будет помогать Украине или Европе в случае российского нападения. Проблема в его несистемности, политической эклектичности, когда он явно симпатизирует сильным диктаторам — Путину, Си Цзиньпину.

Есть у Трампа такие вывихи, деформации, но имеется и опыт первого президенства. Он ведь симпатизировал Путину, хотел с ним договориться, несколько раз с ним встречался и вел многочасовые разговоры. Чем все в итоге закончилось? Не улучшением, а ухудшением американо-российских отношений. Путин ни по одному вопросу не хотел идти на уступки США.

Недавно в Давосе мы встречалиcь с американскими дипломатами Куртом Волкером и Джоном Хербстом, они, можно сказать, нас успокаивали, напоминали историю президенства Трампа. В том числе и то, что тогда у Трампа во внешнеполитическом и силовом блоке были представители традиционного республиканского крыла. Их позиция состояла в том, что врагов Америки нужно сдерживать силовым путем.

Если второе президентство Трампа состоится, и в его силовом и внешнеполитическом блоке будут такие же люди, то тогда он будет проводить достаточно традиционную силовую политику США. Многое будет зависеть именно от того, кто будет на ключевых должностях: госсекретаря, министра обороны, советника по нацбезопасности и так далее.

Пока я не склонен к апокалиптическим ожиданиям, что все, Трамп сдаст и Украину, и Европу. Но шараханье, непоследовательность, попытки договориться с Путиным, возможны.

Трамп может попытаться остановить войну в Украине, но если он столкнется с жесткой позицией РФ, а тем более, если будет совместная позиция России и Китая, то Трампа может кинуть в другую сторону.

Если он увидит, что Путин хочет уступок от США, то Трамп может встать на дыбы. Поэтому посмотрим, пока рано делать выводы.

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