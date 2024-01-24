Минздрав продлил вакцинацию против гриппа в Беларуси 1 24.01.2024, 20:19

Вакцинация продлена из-за роста заболеваемости.

В Беларуси продлили прививочную кампанию против гриппа. Об этом сообщила начальник отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан, пишет БелТА.

Так, вакцинация продлена до конца января 2024-го. Представитель Минздрава уточнила, что для этого в стране вакцины достаточное количество. А привиться против гриппа белорусы могут в государственных учреждениях здравоохранения — поликлиниках по месту жительства.

— Вакцинация против гриппа — действенная мера профилактики, - подчеркнула Карабан.

Специалист также заметила, что вакцинация против гриппа помогает избежать тяжелых форм болезни.