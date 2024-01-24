Минздрав продлил вакцинацию против гриппа в Беларуси

Минздрав продлил вакцинацию против гриппа в Беларуси1
- 24.01.2024, 20:19
Вакцинация продлена из-за роста заболеваемости.
В Беларуси продлили прививочную кампанию против гриппа. Об этом сообщила начальник отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан, пишет БелТА.
Так, вакцинация продлена до конца января 2024-го. Представитель Минздрава уточнила, что для этого в стране вакцины достаточное количество. А привиться против гриппа белорусы могут в государственных учреждениях здравоохранения — поликлиниках по месту жительства.
— Вакцинация против гриппа — действенная мера профилактики, - подчеркнула Карабан.
Специалист также заметила, что вакцинация против гриппа помогает избежать тяжелых форм болезни.