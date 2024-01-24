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Минздрав продлил вакцинацию против гриппа в Беларуси

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  • 24.01.2024, 20:19
Минздрав продлил вакцинацию против гриппа в Беларуси

Вакцинация продлена из-за роста заболеваемости.

В Беларуси продлили прививочную кампанию против гриппа. Об этом сообщила начальник отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан, пишет БелТА.

Так, вакцинация продлена до конца января 2024-го. Представитель Минздрава уточнила, что для этого в стране вакцины достаточное количество. А привиться против гриппа белорусы могут в государственных учреждениях здравоохранения — поликлиниках по месту жительства.

— Вакцинация против гриппа — действенная мера профилактики, - подчеркнула Карабан.

Специалист также заметила, что вакцинация против гриппа помогает избежать тяжелых форм болезни.

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