В Беларуси могут ввести электронный больничный 1 24.01.2024, 23:09

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В Беларуси могут ввести электронный больничный. Реализацию проекта запланировали на 2024-2025 годы. Как сообщила представительница Фонда социальной защиты населения Минтруда Юлия Бердникова, нововведение нужно, «чтобы подкрепить социальные права граждан», а также уменьшить ошибки работодателей, облегчить работу при назначении и выплате пособий по временной нетрудоспособности.

Сейчас стоит задача отработки технологии «электронной формы листка временной нетрудоспособности».

«Когда работодателю приносят бумажный больничный, он вносит его реквизиты на портале фонда, — говорит Бердникова. — То здесь этот режим будет оптимизирован, и если сведения о заболевании в электронном виде поступят из учреждения здравоохранения в фонд, работодатель будет получать их из фонда».

Возможно, электронный больничный поможет избежать подделок, которые встречались в бумажных документах. Недавно за это огромный штраф получила жительница Лиды.