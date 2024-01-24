закрыть
25 января 2024, четверг, 0:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси могут ввести электронный больничный

1
  • 24.01.2024, 23:09
В Беларуси могут ввести электронный больничный

Когда?

В Беларуси могут ввести электронный больничный. Реализацию проекта запланировали на 2024-2025 годы. Как сообщила представительница Фонда социальной защиты населения Минтруда Юлия Бердникова, нововведение нужно, «чтобы подкрепить социальные права граждан», а также уменьшить ошибки работодателей, облегчить работу при назначении и выплате пособий по временной нетрудоспособности.

Сейчас стоит задача отработки технологии «электронной формы листка временной нетрудоспособности».

«Когда работодателю приносят бумажный больничный, он вносит его реквизиты на портале фонда, — говорит Бердникова. — То здесь этот режим будет оптимизирован, и если сведения о заболевании в электронном виде поступят из учреждения здравоохранения в фонд, работодатель будет получать их из фонда».

Возможно, электронный больничный поможет избежать подделок, которые встречались в бумажных документах. Недавно за это огромный штраф получила жительница Лиды.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Зачем Украина напоминает о своих исторических землях в РФ
Зачем Украина напоминает о своих исторических землях в РФ Владимир Фесенко
У Путина отпадет охота воевать
У Путина отпадет охота воевать Альфред Кох
Рвут сердце портреты похищенных
Рвут сердце портреты похищенных Наталья Радина
Чтоб вы подавились этими ложками
Чтоб вы подавились этими ложками Ирина Халип