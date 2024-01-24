Землю накрыли магнитные бури 24.01.2024, 23:41

Неспокойно будет до выходных.

В конце января Землю накрыли магнитные бури, которые стали неприятным сюрпризом для метеозависимых людей. Как свидетельствуют данные сайта Meteoagent, геомагнитная активность будет высокой на протяжении пяти дней, возмущения продлятся до выходных.

Так, согласно данным ресурса, магнитные бури накрыли Землю еще 22 января, тогда К-индекс достиг 6. На следующий день геомагнитная активность несколько снизилась, К-индекс опустился до пяти.

24, 25 и 26 января магнитные бури на Земле также будут слабыми, К-индекс ожидается на уровне 5. Уже на выходных жителей нашей планеты ждет передышка, магнитные бури должны закончиться. Вместе с тем, прогноз еще может измениться.

Магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля Земли с разной длительностью и интенсивностью. Они связаны с потоками заряженных частиц, которые выбрасывает Солнце. Магнитные бури могут вызывать перебои в работе связи, а также влиять на самочувствие пожилых и метеозависимых людей. В частности, они могут испытывать головную боль, головокружение, тошноту, боль в суставах, усталость, бессонницу.