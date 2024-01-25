Японский космический аппарат прислал первое изображение с поверхности Луны 25.01.2024, 21:14

1,202

Фото.

Японский космический аппарат SLIM приземлился на серой почве Луны и отправил на Землю фотографию. Об этом сообщила пресс-служба университета Дошиша.

Фото было сделано роботом LEV-2 под названием SORA-Q, совершившим первую японскую посадку на Луну. SLIM представляет собой демонстрационный космический аппарат, предназначенный для исследования технологий, необходимых для посадки на планеты. Он был запущен вместе с космическим телескопом XRISM в сентябре 2020 года. SLIM достиг лунной орбиты и 19 января совершил мягкую посадку на Луну. Хотя операция не прошла без проблем, поскольку солнечные панели SLIM не генерировали электричество, LEV-2 и LEV-1 успешно отключились от аппарата и работают на поверхности Луны.

Фото подтверждает, что LEV-2 был успешно развернут и двигался по Луне после отсоединения от SLIM. Также было доказано, что функция связи между LEV-1 и LEV-2 работает нормально. Хотя SLIM остается без связи, команда миссии надеялась на ее возможное восстановление до 1 февраля.

Независимо от дальнейшей судьбы SLIM, эта миссия определяет новый этап для Японии в исследовании Луны. Она стала пятой страной, совершившей мягкую посадку на Луну.