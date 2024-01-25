Microsoft предлагает попробовать новый тип «гибридной» работы 25.01.2024, 22:52

Речь идет о работе в виртуальных офисах.

Microsoft протестировала виртуальное пространство на двух компаниях

Microsoft предлагает попробовать новый тип «гибридной» работы, чтобы не возвращать всех сотрудников в офисы. Об этом компания сообщила на своем сайте.

Компания объявила о запуске Microsoft Mesh – функции, позволяющей аватарам сотрудников встречаться в одном месте, даже если реальные люди далеко. Платформа виртуальной связи работает через Microsoft Teams.

Microsoft протестировала Mesh на таких компаниях, как консалтинговая фирма Accenture и фармацевтическая компания Takeda. Технический директор компании Takeda Лео Барелла заявил, что их встречи стали «более общими и увлекательными».

Mesh предлагает ряд готовых пространств, которые компании могут настроить на любой вкус: от информационных видео до логотипов – без необходимости вводить любой код. Инструментарий Mesh работает через Unity, платформу для 2D- и 3D-разработки от Microsoft, чтобы еще больше адаптировать виртуальный мир. К примеру, если работодатель всегда хотел пригласить всех на отдых, он может создать его версию и пригласить аватары всех желающих.

Mesh от Microsoft доступен только на настольных ПК и устройствах Meta Quest VR (если работники хотят получить более увлекательный опыт). Microsoft предлагает шестимесячную бесплатную пробную версию для всех имеющих бизнес или корпоративный план. В противном случае цены варьируются от $4 за пользователя в месяц за Microsoft Teams Essentials до $57 за пользователя в месяц за Microsoft 365 E5.