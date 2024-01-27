закрыть
27 января 2024, суббота, 16:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Вот такое «социальное государство» по-лукашенковски»

4
  • 27.01.2024, 16:14
  • 2,858
«Вот такое «социальное государство» по-лукашенковски»

На что пойдут налоги оршанцев.

Оршанские «депутаты» озаботились «слишком хорошей» жизнью жителей города. Они приняли бюджет на 2024 г., в котором сократили расходы на социальную сферу и экономику, обратил внимание читатель сайта Charter97.org.

На ЖКХ траты уменьшат с 30,9 млн. до 21,0 млн. рублей;

благоустройство: с 30,3 млн. до 15,9 млн.;

с/х: с 14,4 млн. до 2,6 млн.;

здравоохранение: с 148,1 млн до 119,7 млн;

культуру: с 10,1 млн. до 8,3 млн.

«И это на фоне инфляции. На не самой богатой Витебщине, с глобальными проблемами в коммуналке и экономике. На фоне повышения расходов на силовиков на 15%, на аппарат Лукашенко на 17%, а на оборону аж на 25%.

Вот такое «социальное государство» по-лукашенковски», — пишет читатель сайта Charter97.org.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Безумие ради безумия
Безумие ради безумия Ирина Халип
Зачем Украина напоминает о своих исторических землях в РФ
Зачем Украина напоминает о своих исторических землях в РФ Владимир Фесенко
У Путина отпадет охота воевать
У Путина отпадет охота воевать Альфред Кох
Рвут сердце портреты похищенных
Рвут сердце портреты похищенных Наталья Радина