«Вот такое «социальное государство» по-лукашенковски» 4 27.01.2024, 16:14

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На что пойдут налоги оршанцев.

Оршанские «депутаты» озаботились «слишком хорошей» жизнью жителей города. Они приняли бюджет на 2024 г., в котором сократили расходы на социальную сферу и экономику, обратил внимание читатель сайта Charter97.org.

На ЖКХ траты уменьшат с 30,9 млн. до 21,0 млн. рублей;

благоустройство: с 30,3 млн. до 15,9 млн.;

с/х: с 14,4 млн. до 2,6 млн.;

здравоохранение: с 148,1 млн до 119,7 млн;

культуру: с 10,1 млн. до 8,3 млн.

«И это на фоне инфляции. На не самой богатой Витебщине, с глобальными проблемами в коммуналке и экономике. На фоне повышения расходов на силовиков на 15%, на аппарат Лукашенко на 17%, а на оборону аж на 25%.

Вот такое «социальное государство» по-лукашенковски», — пишет читатель сайта Charter97.org.