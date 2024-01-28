Эксперт объяснил, почему Запад до сих пор не ликвидировал Путина 3 28.01.2024, 10:08

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Несмотря на риск большой войны НАТО и РФ.

Народный депутат Украины, дипломат Богдан Яременко объяснил, почему НАТО, видя угрозу со стороны России, не предпринимает шаги на опережение. В частности - не ликвидирует российского диктатора Путина или не дестабилизирует ситуацию в России.

По его словам, обязательство правовых демократических стран – быть ответственными и принимать решения, учитывая анализ далеких последствий.

«Покушение на российского лидера является опасной вещью ввиду сложности анализа последствий. Тем более, для западных демократий не характерны такие акции, как заказные убийства, ликвидации и т.д., потому что это противоречит базовым принципам», - сказал Яременко во время чата на «Главреде».

Кроме того, пока страны НАТО не ведут горячую фазу войны с Российской Федерацией, они избегают шагов, которые, с их точки зрения, могут втянуть их в прямую военную конфронтацию с Россией, то есть ускорить тот возможный негативный сценарий, который они видят.

«К тому же военное планирование не означает, что все сценарии, которые видят на Западе, неотвратимы. Наоборот, чем лучше ты готов к определенным проблемам, тем меньше шансов, что они возникнут. Были бы мы готовы к войне с Россией, очевидно, она не началась бы. В большой степени война случилась потому, что Украина была к ней не готова», - считает Яременко.

Дипломат добавил, что европейцы сейчас хотят быть готовыми к негативным сценариям, но совершенно не хотят, чтобы война с Россией или любым другим серьезным игроком началась раньше, чем они подготовятся, или началась вообще, если ее просто можно избежать.

Война России и НАТО

Вооруженные силы Германии готовятся к гибридной российской атаке на восточный фланг НАТО в феврале 2024 года. Об этом писало немецкое издание Bild со ссылкой на секретный документ Бундесвера.

В документе подробно излагается возможный «путь к конфликту» между Россией и НАТО. Действия России и Запада описываются месяц за месяцем. Кульминацией является размещение сотен тысяч солдат НАТО и неизбежное начало войны летом 2025 года.