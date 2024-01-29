Российские самолеты бомбят Белгородскую область

Российские самолеты бомбят Белгородскую область8
- 29.01.2024, 9:38
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Упали две бомбы.
Российские самолеты уронили еще 2 авиабомбы ФАБ-250 в Белгородской области РФ. Об этом сообщило издание ASTRA со ссылкой на собственные источники.
27 января авиабомбу ФАБ-250 обнаружили в хуторе Постников Корочанского района. Жителей решили не эвакуировать. В этот же день такую же авиабомбу нашли в селе Стрелецкое Белгородского района. Бомба была найдена на улице Лесной, власти приняли решение об эвакуации около 150 жителей, живущих в радиусе 500 метров от места падения авиабомбы.
По данным ASTRA, в результате сброса боеприпасов никто не пострадал. Обе авиабомбы обезвредили на следующий день.
Напомним, 21 января ФАБ-250 упала в районе хутора Ионовка и частично повредила местную дамбу.
20 апреля прошлого года в Белгороде прогремел мощный взрыв, в результате образовалась 20-метровая воронка. Позже в Минобороны России рассказали, что причиной взрыва стала «нештатная ситуация» — у пролетавшего над городом самолета Су-34 ВКС РФ случайно упал авиационный боеприпас.
От взрыва пострадали три человека.