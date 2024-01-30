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Дроны массированно атаковали Крым и четыре области РФ

  • 30.01.2024, 8:14
  • 3,054
Дроны массированно атаковали Крым и четыре области РФ

В Сакском районе Крыма раздались громкие взрывы.

В Министерстве обороны Российской Федерации заявили о массированной атаке дронов сегодня ночью, 30 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны РФ в Telegram.

Оккупанты утверждают, что этой ночью российскими силами противовоздушной обороны якобы была «отбита» массированная атака беспилотников.

В российском оборонном ведомстве заявили, что якобы «был сбит» 21 дрон, в том числе 11 над Крымом, 5 – над Белгородской областью, 3 – над Брянской, по одному – над Калужской и Тульской областями.

В Сакском районе Крыма были слышны громкие взрывы, сообщает телеграм-канал «Крымский ветер».

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что обломок беспилотника упал на крышу нежилого сооружения на окраине Калуги.

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