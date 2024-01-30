Попадут ли под повышенный транспортный налог Geely, Lada, Volkswagen и Audi? 1 30.01.2024, 12:26

Некоторых водителей ответ МНС явно не порадует.

Чиновники решают, какие автомобили попадут под повышенный налог. Напомним, в 2024 году власти решили с некоторых машин взимать транспортный сбор в десятикратном размере.

Список авто, которые подпадут под повышенный транспортный налог, пока не обнародован, его подготовкой сейчас занимаются чиновники, подчеркивает «Зеркало».

Ранее в МНС сообщали, что повышенный налог могут ввести на модели автомобилей марок Bentley, Rolls-royce, Lexus, Porsche, Mercedes, Audi, BMW, Cadillac, Jeep, Land Rover и Jaguar.

Однако под повышенный транспортный налог могут и другие марки машин. Об этом во вторник, 30 января, сообщил начальник главного управления налогообложения физлиц МНС Андрей Ковалевский.

Так, у представителя МНС спросили, попадут ли под повышенный транспортный налог дорогие модели автомобилей Geely, Volkswagen, Lada, Audi.

Андрей Ковалевский уточнил, что список автомобилей, для которых введут повышенный сбор, сейчас формируется.

«Повышенный налог надо будет уплачивать в следующем году. Работа над списком ведется. Lada и Geely не рассматривались для включения в него, — уточнил Андрей Ковалевский. — По Audi и Volkswagen работа идет, поскольку анализируются сведения органов внутренних дел о стоимости новых автомобилей данных марок — не всех, а определенных моделей этих марок. Анализируются сведения о ввозе транспортных средств. Обрабатывается большой пласт информации, определяются, какие средние стоимости новых транспортных средств различных марок. И уже с учетом этого будет подготовлено постановление (правительства со списком авто, которые подпадут под повышенный транспортный сбор. — Прим.).

Как уточнил Андрей Ковалевский, планируется, что список авто будет подготовлен в первом квартале этого года.

Напомним, стандартные ставки транспортного налога также повысили в 2024 году. Сумма транспортного налога зависит от разрешенной максимальной массы, вместимости или прописана за одну единицу транспортного средства. К примеру, за автомобиль с разрешенной максимальной массой до 1,5 тонны сейчас нужно платить 61 рубль в год, а повысят до 66 рублей. По повышенной в десятикратном размере ставке выйдет 660 рублей, если введут изменения.