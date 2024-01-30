У Путина персеверация 2 Александр Невзоров

30.01.2024, 13:43

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Фото: Getty Images

Он, как заведенный, постоянно повторяет один и тот же набор слов и мыслишек.

Они прозрели.

НАТОвцы долгое время успокаивали себя тем, что у путина просто «припадок величия», который скоро пройдет.

Надеялись, что горячие клизмы и хлорпромазин вернут кремлевского упыря к реальности.

Теперь им ясно, что припадок затянулся и может продолжаться еще очень долго, а горячие клизмы только ожесточают диктатора.

Никаких надежд на то, что «все как-то рассосется» и закончится у кучи №2 под Авдеевкой, у них уже нет.

Понятно, что у Путина персеверация, что он, как заведенный, постоянно повторяет один и тот же набор слов и мыслишек. Но от этого он не становится менее опасен.

В своей жажде всеобщей смерти Путин пойдет на самые дикие поступки.

Генералы легко высчитали все дальнейшие шаги безумного Вовы.

В интервью The Times командующий военным логистическим центром НАТО на юго-западе Германии генерал-лейтенант Александр Соллфранк призвал союзников разобраться с бюрократией, которая мешает переброске войск и техники и затрудняет использование странами оружия и других средств в кризисной ситуации.

Соллфранк и другие генералы из Германии, США и Нидерландов опасаются, что при таком сценарии русские нанесут удар глубоко за линией фронта, пытаясь уничтожить гражданскую и военную инфраструктуру, необходимую для поддержания военных действий.

«Если мы сравним войну и операции десятилетней или пятилетней давности, то поймем, и нам придется смириться с тем, что и в тыловых районах будут идти серьезные бои… Мы должны исходить из того, что агрессор будет использовать весь спектр кинетических и некинетических сил, чтобы разрушить линии связи, в том числе и в тыловых районах. Это варьируется от актов саботажа с помощью электронной и кибервойны до кинетических возможностей с помощью ракет, беспилотников и так далее», — сказал Соллфранк в штаб-квартире Объединенного командования поддержки и обеспечения НАТО в Ульме.

Все это было давно понятно, но у генералов мыслительные процессы отличаются неторопливостью.

Только сейчас до них доходит, во что именно обойдется Европе ее самоуверенность, беспечность и бюрократия.

Александр Невзоров, «Телеграм»