У Путина персеверация2
- Александр Невзоров
- 30.01.2024, 13:43
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Он, как заведенный, постоянно повторяет один и тот же набор слов и мыслишек.
Они прозрели.
НАТОвцы долгое время успокаивали себя тем, что у путина просто «припадок величия», который скоро пройдет.
Надеялись, что горячие клизмы и хлорпромазин вернут кремлевского упыря к реальности.
Теперь им ясно, что припадок затянулся и может продолжаться еще очень долго, а горячие клизмы только ожесточают диктатора.
Никаких надежд на то, что «все как-то рассосется» и закончится у кучи №2 под Авдеевкой, у них уже нет.
Понятно, что у Путина персеверация, что он, как заведенный, постоянно повторяет один и тот же набор слов и мыслишек. Но от этого он не становится менее опасен.
В своей жажде всеобщей смерти Путин пойдет на самые дикие поступки.
Генералы легко высчитали все дальнейшие шаги безумного Вовы.
В интервью The Times командующий военным логистическим центром НАТО на юго-западе Германии генерал-лейтенант Александр Соллфранк призвал союзников разобраться с бюрократией, которая мешает переброске войск и техники и затрудняет использование странами оружия и других средств в кризисной ситуации.
Соллфранк и другие генералы из Германии, США и Нидерландов опасаются, что при таком сценарии русские нанесут удар глубоко за линией фронта, пытаясь уничтожить гражданскую и военную инфраструктуру, необходимую для поддержания военных действий.
«Если мы сравним войну и операции десятилетней или пятилетней давности, то поймем, и нам придется смириться с тем, что и в тыловых районах будут идти серьезные бои… Мы должны исходить из того, что агрессор будет использовать весь спектр кинетических и некинетических сил, чтобы разрушить линии связи, в том числе и в тыловых районах. Это варьируется от актов саботажа с помощью электронной и кибервойны до кинетических возможностей с помощью ракет, беспилотников и так далее», — сказал Соллфранк в штаб-квартире Объединенного командования поддержки и обеспечения НАТО в Ульме.
Все это было давно понятно, но у генералов мыслительные процессы отличаются неторопливостью.
Только сейчас до них доходит, во что именно обойдется Европе ее самоуверенность, беспечность и бюрократия.
Александр Невзоров, «Телеграм»