Как подключить телефон к телевизору: ловкий трюк 10 30.01.2024, 15:24

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Об этой уловке знает не каждый.

Развитие технологий семимильными шагами ставит перед многими пользователями вопросы совместимости разных гаджетов. Нередко возникает проблема при подключении мобильного телефона к телевизору.

Специалисты рассказали сразу о нескольких простых и доступных способах, как в домашних условиях подсоединить смартфон к телевизору. При этом отмечается, что с нехитрой технологией может справиться даже любитель.

Как подключить устройство к телевизору

Порядок действий:

На телефоне Android запустите приложение Google TV;

Активируйте функцию «Подключить телевизор» в правом нижнем углу экрана;

Отметьте необходимое для подключения устройство;

Для подключения введите указанный на экране код;

Активируйте функцию кнопкой «Готово».

Как можно смотреть с телефона на телевизоре

Специалисты не советуют заморачиваться со сложными алгоритмами, а говорят о простых действиях – просто зайдите в настройки сети на вашем телевизоре и нажмите Miracast. При этом следите за дисплеем смартфона перейдите в «Настройки» → «Экран» → «Беспроводной монитор».

Затем активируйте функцию и выберите телевизор в списке найденных Miracast‑устройств. Сразу после подключения изображение со смартфона появится на экране вашего телевизора.

Как можно подключить телефон к телевизору без проводов

Каждый пользователь стремится к максимально простому и доступному подключению к различным гаджетам. И подключение через WI-FI тут не является исключением.

Порядок действий:

Активируйте ваш смартфон и зайдите в раздел настроек, выбрав функцию беспроводного подключения;

Затем необходимо включить WI-FI Direct;

Зайдите в настройки, выбрав пункт «Сеть» и активируйте Direct;

Выберите из списка название смартфона;

Подтвердите запрос соединения, который придет на вам смартфон.

Как вывести изображение с телефона на телевизор через блютуз

Специалисты сферы информационных технологий раскрыли еще один способ подключения смартфона к TV. На своем смартфоне зайдите в настройки и активируйте функцию «Поиск устройств».

После этого включите телевизор и в меню настроек нажмите функцию Bluetooth, а также активируйте режим поиска устройств. Затем вы можете найти свой телевизор в списке доступных устройств вашего мобильника.