Как подключить телефон к телевизору: ловкий трюк

Как подключить телефон к телевизору: ловкий трюк10
- 30.01.2024, 15:24
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Об этой уловке знает не каждый.
Развитие технологий семимильными шагами ставит перед многими пользователями вопросы совместимости разных гаджетов. Нередко возникает проблема при подключении мобильного телефона к телевизору.
Специалисты рассказали сразу о нескольких простых и доступных способах, как в домашних условиях подсоединить смартфон к телевизору. При этом отмечается, что с нехитрой технологией может справиться даже любитель.
Как подключить устройство к телевизору
Порядок действий:
На телефоне Android запустите приложение Google TV;
Активируйте функцию «Подключить телевизор» в правом нижнем углу экрана;
Отметьте необходимое для подключения устройство;
Для подключения введите указанный на экране код;
Активируйте функцию кнопкой «Готово».
Как можно смотреть с телефона на телевизоре
Специалисты не советуют заморачиваться со сложными алгоритмами, а говорят о простых действиях – просто зайдите в настройки сети на вашем телевизоре и нажмите Miracast. При этом следите за дисплеем смартфона перейдите в «Настройки» → «Экран» → «Беспроводной монитор».
Затем активируйте функцию и выберите телевизор в списке найденных Miracast‑устройств. Сразу после подключения изображение со смартфона появится на экране вашего телевизора.
Как можно подключить телефон к телевизору без проводов
Каждый пользователь стремится к максимально простому и доступному подключению к различным гаджетам. И подключение через WI-FI тут не является исключением.
Порядок действий:
Активируйте ваш смартфон и зайдите в раздел настроек, выбрав функцию беспроводного подключения;
Затем необходимо включить WI-FI Direct;
Зайдите в настройки, выбрав пункт «Сеть» и активируйте Direct;
Выберите из списка название смартфона;
Подтвердите запрос соединения, который придет на вам смартфон.
Как вывести изображение с телефона на телевизор через блютуз
Специалисты сферы информационных технологий раскрыли еще один способ подключения смартфона к TV. На своем смартфоне зайдите в настройки и активируйте функцию «Поиск устройств».
После этого включите телевизор и в меню настроек нажмите функцию Bluetooth, а также активируйте режим поиска устройств. Затем вы можете найти свой телевизор в списке доступных устройств вашего мобильника.