«Мы увидели первые «цветочки» для россиян, а «ягодки» будут дальше» 4 30.01.2024, 17:11

9,248

Алексей Гетьман

Украинский офицер рассказал о дронах, которые заставили россиян паниковать.

Издание Time пишет, что зимой в российско-украинской войне начался «новый этап», который характеризуется ударами беспилотников по целям в глубине российской территории.

Не так давно удары наносились по объектам в Ленинградской области, которая находится на расстоянии, недоступном известным украинским БПЛА. Могут ли это быть новые разработки ВСУ?

За комментарием сайт Charter97.org обратился к майору запаса Нацгвардии Украины, ветерану российско-украинской войны Алексею Гетьману:

— Не секрет, что мы в Украине изготавливаем большое количество дронов — более чем 15 наименований разведывательных и ударных БПЛА. Дело в том, что активно в работу были привлечены небольшие частные компании. Много людей взялись за их разработку.

Знаете, каждый наш инженер видит по-своему, как лучше сделать. Однако комиссии при Министерстве обороны тщательно проверяют работоспособность таких аппаратов. Подходящие БПЛА они принимают на вооружение или помогают предложившим их людям наладить производство в небольшом размере.

Наиболее же удачные идут уже в серийное производство на предприятиях Укроборонпрома. Удивительного здесь ничего нету. Когда президент Украины Владимир Зеленский сказал о том, что мы планируем вывести производственные мощности на миллион дронов в год, то многие за границей (в той же РФ) отнеслись к этому скептически. Хотя люди, которые непосредственно принимают участие в производстве, считают, что это вполне реальная цифра.

Вопрос только в том, что, возможно, есть смысл сократить количество, например, до 300 тысяч, но они будут более дальнобойными и с большим количеством взрывчатки, которую смогут доставить на военные объекты на территории врага.

Скажу, что мы успешно идем к цели. Наши беспилотники уже могут пролетать более 1000 км и попадать точно в цели. Давайте вспомним, как отлично горела нефтебаза в окрестностях Санкт-Петербурга.

Все в мире видят, что любые объекты на территории РФ (по крайней мере — ее европейской части) находятся в зоне поражения украинских летательных аппаратов. Пока это еще беспилотники, но, надеюсь, что в дальнейшем это будут ракеты.

Сейчас мы работаем над усовершенствованием БПЛА, чтобы россияне не могли их перехватывать, а большее количество долетало до цели.

— Издание Time пишет, что мы наблюдаем новую тактику ВСУ, направленную на максимальное количество ударов по российской территории. Чего добивается Киев этими действиями?

— Дело в том, что ситуация на линии фронта зашла в глухой угол. У россиян не хватает сил и средств для серьезных наступательных действий. Так и у нас, украинцев, пока не хватает сил и средств, чтобы делать серьезные наступательные действия. На какое-то время война превратилась в позиционную. Если посмотреть на карту боевых действий, то за последние несколько месяцев она практически не изменилась.

Для того, чтобы можно было лучше проводить наступательные действия уже на линии фронта, надо обескровливать врага в тылу. Это и есть основная задача. Сейчас основные удары и наши, и россиян будут по коммуникациям в тылу для того, чтобы обескровливать вооруженные силы друг друга. Удары будут наноситься по логистическим объектам, заводам, производящим вооружение, складам, нефтебазам и так далее.

Количество беспилотников, которое мы можем производить, — это очень серьезный удар по возможностям российской армии. Мы увидели первые «цветочки», а «ягодки» будут дальше.

Наши беспилотники по своему функционалу, уровню, приближаются к крылатой ракете. Представьте, что будет с российским военно-промышленным комплексом, когда мы туда запустим не несколько сотен, а несколько тысяч беспилотников. В данным момент мы работаем над реализацией этого.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях Facebook

YouTube

X.com

vkontakte

ok.ru

Instagram

RSS

Telegram