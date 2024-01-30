Космический телескоп «Джеймс Уэбб» подробно показал сразу 19 галактик

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» подробно показал сразу 19 галактик2
- 30.01.2024, 22:17
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Ученые теперь больше смогут понять об образовании звезд.
Космический телескоп «Джеймс Уэбб» сделал изображение 19 галактик с высокой точностью и детализацией. Об этом сообщили на сайте телескопа.
Эти фотографии особенно интересны астрономам с точки зрения исследования структуры газа и пыли в галактиках. Они помогают получить новые знания о процессах образования звезд в спиральных галактиках, таких как наша.
Фотографии «Уэбба» показывают яркие участки газа и пыли в виде оранжевых полос, а также звезды, которые все еще образуются в окружающих их газовых и пылевых оболочках. Особый интерес ученых вызывают горячие голубые звезды, которые можно увидеть на изображении GALAXY. Это самые новые и самые массивные звезды в галактиках.
Ученые также заметили пустоты в галактиках, которые могут активизироваться взрывом звезд. Одна из галактик, NGC 5068, оказалась особенно богата этими пустотами.
Рассматривая «рукава» спиральных галактик, ученые могут получить много информации о распределении газа и пыли в галактиках. Эти рукава представляют собой пространства, где газ и пыль светятся, и они демонстрируют развитие интенсивных процессов образования звезд.