Космический телескоп «Джеймс Уэбб» подробно показал сразу 19 галактик 2 30.01.2024, 22:17

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Ученые теперь больше смогут понять об образовании звезд.

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» сделал изображение 19 галактик с высокой точностью и детализацией. Об этом сообщили на сайте телескопа.

Эти фотографии особенно интересны астрономам с точки зрения исследования структуры газа и пыли в галактиках. Они помогают получить новые знания о процессах образования звезд в спиральных галактиках, таких как наша.

Фотографии «Уэбба» показывают яркие участки газа и пыли в виде оранжевых полос, а также звезды, которые все еще образуются в окружающих их газовых и пылевых оболочках. Особый интерес ученых вызывают горячие голубые звезды, которые можно увидеть на изображении GALAXY. Это самые новые и самые массивные звезды в галактиках.

Ученые также заметили пустоты в галактиках, которые могут активизироваться взрывом звезд. Одна из галактик, NGC 5068, оказалась особенно богата этими пустотами.

Рассматривая «рукава» спиральных галактик, ученые могут получить много информации о распределении газа и пыли в галактиках. Эти рукава представляют собой пространства, где газ и пыль светятся, и они демонстрируют развитие интенсивных процессов образования звезд.