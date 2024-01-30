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В Кремле – оторопь

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  • Александр Невзоров
  • 30.01.2024, 23:27
  • 4,060
В Кремле – оторопь
Александр Невзоров

Полностью выбиты и изувечены все гвардейские части, десантура и спецы.

В Кремле и Генштабе РФ – оторопь. Там попытались подвести хоть какие-то предварительные итоги «по факту».

Выяснилось, что военный позор в Украине обошелся России в 2600 танков и 4900 различных бронемашин. Количество потерянных артсистем – около 40 тыс.

Полностью выбиты и изувечены все гвардейские части, десантура и спецы. Трупировано 400 000 единиц личного состава. А военные «успехи» не назовешь даже жалкими. Они ничтожны и сопоставительно с потерями – позорны. Пропаганда, конечно, попискивает что-то оптимистичное, но уже не верит и сама себе.

Пару дней назад, как о победе при Гавгамелах или Грюнвальде, орки протрубили об успешной оккупации деревни Табаевки (население 19 человек, 16 домиков и 10 сараев). На сегодняшний день Табаевка уже отбита ВСУ. Куча №2 под Авдеевкой остается несбыточной мечтой «великой армии» России.

Александр Невзоров, Telegram

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