В Кремле – оторопь 3 Александр Невзоров

30.01.2024, 23:27

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Александр Невзоров

Полностью выбиты и изувечены все гвардейские части, десантура и спецы.

В Кремле и Генштабе РФ – оторопь. Там попытались подвести хоть какие-то предварительные итоги «по факту».

Выяснилось, что военный позор в Украине обошелся России в 2600 танков и 4900 различных бронемашин. Количество потерянных артсистем – около 40 тыс.

Полностью выбиты и изувечены все гвардейские части, десантура и спецы. Трупировано 400 000 единиц личного состава. А военные «успехи» не назовешь даже жалкими. Они ничтожны и сопоставительно с потерями – позорны. Пропаганда, конечно, попискивает что-то оптимистичное, но уже не верит и сама себе.

Пару дней назад, как о победе при Гавгамелах или Грюнвальде, орки протрубили об успешной оккупации деревни Табаевки (население 19 человек, 16 домиков и 10 сараев). На сегодняшний день Табаевка уже отбита ВСУ. Куча №2 под Авдеевкой остается несбыточной мечтой «великой армии» России.

Александр Невзоров, Telegram