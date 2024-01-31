На Солнце произошла мощная вспышка 31.01.2024, 0:44

Землю накроет магнитная буря.

Ученые предупредили о том, что вскоре Землю может накрыть магнитная буря. Она станет следствием мощной вспышки, которая произошла на Солнце 29 января, сообщает сайт отслеживания космической погоды Spaceweather.

Отмечается, что вспышка была категории М 6.8. Она сопровождалась корональным выбросом массы, который мчится к Земле.

Ожидается, что он достигнет планеты уже в ранние часы 31 января. В результате Землю накроет магнитная буря категории G1, слабая.

Магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля Земли с разной длительностью и интенсивностью. Они связаны с потоками заряженных частиц, которые выбрасывает Солнце. Магнитные бури могут вызывать перебои в работе связи, а также влиять на самочувствие пожилых и метеозависимых людей. В частности, они могут испытывать головную боль, головокружение, тошноту, боль в суставах, усталость, бессонницу.