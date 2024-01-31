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Броский дизайн и мощность до 530 сил: представлен новый спорткар BMW

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  • 31.01.2024, 11:13
  • 1,328
Броский дизайн и мощность до 530 сил: представлен новый спорткар BMW
Фото: BMW

Автомобиль получил современную мультимедийную систему.

В Германии представили новый BMW 4 Series. Купе и кабриолет прошли фейслифтинг и поступят в продажу с весны. Их подробности раскрыли на официальном сайте BMW.

Спорткар BMW 4 Series стал выразительнее на вид. Ему заменили решетку радиатора и бамперы, а также установили новую лазерную диодную оптику. Появились и 19-дюймовые колесные диски оригинального дизайна. Заряженный BMW M4 также обновлен и традиционно выглядит агрессивнее.

Линейку пополнила 286-сильная дизельная версия
Фото: BMW

В салоне BMW 4 Series улучшена отделка и заменено рулевое колесо (в М4 оно скошено снизу). Кроме того, установлена улучшенная мультимедийная система.

В салоне заменено рулевое колесо
Фото: BMW

Линейку двигателей пополнил новый 3,0-литровый турбодизель на 286 л. с., а заряженные М-версии получили прибавку в мощности. В частности, новый BMW M440i теперь оснащен 3,0-литровой 391-сильной турбошестеркой с «мягкой» гибридной установкой.

BMW M4
Фото: BMW
BMW M4
Фото: BMW

А в BMW M4 Competition 2024 с полным приводом xDrive этот двигатель развивает 530 л. с. Теперь разгон до 100 км/ч занимает 3,5 с, а максимальная скорость может быть ограничена на 250 или 280 км/ч.

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