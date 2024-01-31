Что произойдет с организмом, если каждый день есть грецкие орехи

Что произойдет с организмом, если каждый день есть грецкие орехи2
- 31.01.2024, 12:03
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За такой эксперимент ваше сердце и мозг будут вам благодарны.
Употребление грецких орехов каждое утро может иметь несколько плюсов для вашего организма - от здоровья сердца до когнитивных функций.
По словам индийского доктора Дж. Сушмы, консультанта-клинического диетолога из больницы CARE, грецкие орехи - это богатая питательными веществами пища, богатая жирными кислотами омега-3, антиоксидантами, витаминами и минералами, пишет Indianexpress.
По ее словам, потенциальные плюсы включают в себя:
1. Здоровье сердца: грецкие орехи помогают снизить уровень холестерина, уменьшить воспаление и поддержать сердечно-сосудистую систему благодаря содержанию жирных кислот омега-3.
2. Здоровье мозга: жирные кислоты омега-3 связаны с когнитивной функцией, и регулярное употребление может оказать положительное влияние на здоровье мозга.
3. Способствуют сытости и помогают контролировать аппетит, потенциально помогая контролировать вес.
4. Антиоксидантная поддержка: грецкие орехи содержат антиоксиданты, такие как полифенолы, которые могут помочь защитить клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами.
Каковы преимущества включения грецких орехов в утренний рацион?
Богаты жирными кислотами омега-3.
Богаты питательными веществами: содержат витамины, минералы и антиоксиданты.
Польза для здоровья сердца: положительно влияют на уровень холестерина и снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Каковы недостатки включения грецких орехов в утренний рацион?
Калорийность: грецкие орехи очень калорийны и чрезмерное их потребление может привести к набору веса, если не учитывать их в общем рационе питания.
Аллергия.
По словам доктора Сушмы, как и с любой другой пищей, ключевым моментом в употреблении грецких орехов является умеренность и учет индивидуальных особенностей здоровья.