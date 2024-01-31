Что произойдет с организмом, если каждый день есть грецкие орехи 2 31.01.2024, 12:03

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За такой эксперимент ваше сердце и мозг будут вам благодарны.

Употребление грецких орехов каждое утро может иметь несколько плюсов для вашего организма - от здоровья сердца до когнитивных функций.

По словам индийского доктора Дж. Сушмы, консультанта-клинического диетолога из больницы CARE, грецкие орехи - это богатая питательными веществами пища, богатая жирными кислотами омега-3, антиоксидантами, витаминами и минералами, пишет Indianexpress.

По ее словам, потенциальные плюсы включают в себя:

1. Здоровье сердца: грецкие орехи помогают снизить уровень холестерина, уменьшить воспаление и поддержать сердечно-сосудистую систему благодаря содержанию жирных кислот омега-3.

2. Здоровье мозга: жирные кислоты омега-3 связаны с когнитивной функцией, и регулярное употребление может оказать положительное влияние на здоровье мозга.

3. Способствуют сытости и помогают контролировать аппетит, потенциально помогая контролировать вес.

4. Антиоксидантная поддержка: грецкие орехи содержат антиоксиданты, такие как полифенолы, которые могут помочь защитить клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами.

Каковы преимущества включения грецких орехов в утренний рацион?

Богаты жирными кислотами омега-3.

Богаты питательными веществами: содержат витамины, минералы и антиоксиданты.

Польза для здоровья сердца: положительно влияют на уровень холестерина и снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Каковы недостатки включения грецких орехов в утренний рацион?

Калорийность: грецкие орехи очень калорийны и чрезмерное их потребление может привести к набору веса, если не учитывать их в общем рационе питания.

Аллергия.

По словам доктора Сушмы, как и с любой другой пищей, ключевым моментом в употреблении грецких орехов является умеренность и учет индивидуальных особенностей здоровья.