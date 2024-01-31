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Электрокроссовер Mini рассекретили до премьеры

  • 31.01.2024, 18:27
  • 1,740
Электрокроссовер Mini рассекретили до премьеры

Запас хода составит около 400 км.

Опубликованы официальные фото Mini Aceman. Компактный электрокроссовер В-класса должны презентовать 24 апреля на автошоу в Пекине. Об этом сообщается на официальном сайте производителя.

Новый Mini Aceman показали в камуфляжной пленке во время испытаний. Кроссовер проходит тесты в пустыне американского штата Аризона.

Несмотря на камуфляж, можно заметить традиционные черты Mini – большие фары, высокую оконную линию, короткие свесы кузова и узкие вертикальные фонари.

Также стали известны размеры Mini Aceman. Модель займет нишу между Cooper и Countryman, то есть фактически придет на смену оригинальному универсалу Clubman.

Габариты Mini Aceman 2024:

длина – 4075 мм;

ширина – 1754 мм;

высота – 1495 мм.

Кроссовер Mini Aceman получит силовую установку от электрического Cooper SE. Его оснастят 218-сильным мотором и батареей на 54,2 кВт∙ч. Запас хода составит около 400 км, а зарядка электрокара на 80% займет примерно полчаса.

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