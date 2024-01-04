С «Лидского пива» взыскали $2,5 миллиона «штрафа» 2 4.01.2024, 9:01

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За что?

Министерство культуры взыскало с ОАО «Лидское пиво» 7 866 150 рублей и 94 копейки через экономический суд Гродненской области.

Эта сумма — отчисления за предпринимательскую деятельность, которая оказывает воздействие на охранные зоны историко-культурных ценностей. Деньги взыскали сразу за три года — с 2019-го по 2022-й, и с солидной пеней за просрочку. Никакие аргументы предприятию не помогли. Итог суда опубликован в банке судебных решений. В истории разобралось издание Hrodna.life.

Дело в том, что на территории завода «Лидского пива» на улице Мицкевича в Лиде находится историко-культурная ценность 3-й категории «Комплекс зданий пивоваренного завода». В ее состав входят здание пивоварения с историческим технологическим оборудованием, здание ледников, дом и фрагмент разливни, построенные с 1874 по 1912 год. Завод является собственником. Установлены две зоны охраны:

охранная зона — включает историческую внутридворовую заводскую территорию (0,2 га),

зона регулирования застройки — в пределах современной территории предприятия (5,3 га).

В январе 2023 года на «Лидском пиве» Комитет госконтроля провел внеплановую проверку — в том числе по вопросу соблюдения законодательства в области историко-культурного наследия за период с 1 января 2019 года по 20 января 2023 года.

В ходе осмотра 12 января 2023 зафиксировали предпринимательскую деятельность в охранных зонах:

создание дополнительных транспортных нагрузок,

выполнение работ, оказывающих непосредственное воздействие на историко-культурную ценность и на зоны охраны,

полное изменение исторических функций,

создание дополнительных сооружений, в том числе возведение баков, металлических трубопроводов.

Возле здания, имеющего культурную ценность, появились дополнительные сооружения. А еще там установили крыльца, вентиляции, трубопроводы. Это все воздействует на исторические здания, считает Минкульт.

Согласно указу Лукашенко 2007 года №527, за предпринимательскую деятельность, которая непосредственно воздействует на историко-культурные ценности или их охранные зоны, нужно платить отчисления в президентский фонд по поддержке культуры и искусства. Для юрлиц отчисления составляют 5% от прибыли, полученной от такой деятельности. Платить нужно, даже если воздействие не было вредным для исторической ценности, — важен сам его факт. Деньги вносятся ежегодно до 10 февраля.

На этом основании Минкульт по итогам проверки КГК подал иск против «Лидского пива» и потребовал взыскать данные отчисления сразу за три года — с 2019-го по 2022-й. Их размер составил 7 352 592 рубля — из расчета 5% от всей прибыли предприятия. Также была начислена пеня 0,01% за каждый день просрочки — набежало 513 558,94 рубля.

Что говорят владельцы

Суд начался 16 октября 2023 года. Ответчик, «Лидское пиво», не отрицал, что вел предпринимательскую деятельность в том числе в охранных зонах. Но утверждал, что Минкульт не доказал воздействие этой деятельности на зоны охраны. При этом, согласно материалам суда, ничего плохого предприятие в этих зонах не делало, работы носили ремонтно-реставрационный, модернизационный характер. В частности, проводился ремонт канализации, модернизация инженерных сетей ливневой канализации.

«Лидское пиво» обращало внимание, что эти работы велись для собственных нужд, но суд посчитал, что они все равно фактически служили предпринимательской деятельности и функционированию завода.

Также ответчик утверждал, что акт проверки зафиксировал воздействие лишь на момент проверки и его нельзя распространять на предыдущие годы, например, по 2020-му не доказаны факты строительства. Но суд посчитал, что воздействие было с 2019 года.

Кроме того, предприятие настаивало на том, чтобы отчисления были рассчитаны исходя из той деятельности, которая проводилась непосредственно на исторической территории (0,2 га), а не из всей работы завода. Но суд решил, что Минкульт все оформил правильно: поскольку зона регулирования застройки занимает всю территорию завода, то и отчисления надо платить со всей прибыли.

Еще одним аргументом завода было то, что ОАО «Лидское пиво» даже не было включено в список собственников, которые обязаны осуществлять отчисления в фонд. Но суд заявил, что такая обязанность существует независимо от факта включения в список — предприятие должно было само проследить за этим и начать платить.

Наконец, «Лидское пиво» утверждало, что Минкульт пропустил срок исковой давности по требованиям об уплате отчислений и неустойки за 2019 год. Суд с ним не согласился: законодательством исчисление срока исковой давности связано лишь с одним обстоятельством — с днем, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.

Не по Конституции?

Также «Лидское пиво» попыталось возразить, что они не должны платить отчисления за свою деятельность в президентский фонд по поддержке культуры, поскольку такая обязанность была установлена указом Лукашенко, а не Конституцией или законом, а значит, принуждение к таким отчислениям недопустимо. Суд парировал, что указы подписываются в соответствии с Конституцией.

Не были приняты судом также заключение экспертизы частного эксперта и позиция некоего профессора, доктора юридических наук, которые говорили об отсутствии воздействия предпринимательской деятельности завода на историческую ценность и отсутствии у него обязанности по уплате отчислений.

Ничего не помогло

В итоге суд полностью удовлетворил требования Министерства культуры. С ОАО «Лидское пиво» взыскали сумму отчислений, пеню — вместе это 7 866 150,94 рубля. А также госпошлину, которая в таких делах составляет 1% от цены иска, — это еще, по нашей оценке, 78 661,5 рубля. Общая сумма составила 7 944 812 рублей — на сегодня по курсу Нацбанка это 2,5 млн долларов.

«Лидское пиво» пыталось оспорить решение суда. Однако апелляционная инстанция экономического суда Гродненской области решила оставить жалобу без удовлетворения, а решение предыдущего суда — без изменений.

Напомним, после начала войны в Украине компания Olvi объявила о прекращении экспорта своих продуктов в Россию и выходе из бизнеса в Беларуси. Продаже «Лидского пива» помешало то, что предприятие внесли в список активов, на продажу долей в которых иностранным собственникам нужно разрешение белорусских властей.

В начале 2023 года владельцы получили штраф от Комитета госконтроля Беларуси — 35,8 млн рублей. Он равен годовой прибыли предприятия. В апреле концерн Olvi сообщил, что окончательно отказался от намерений продать «Лидское пиво» и оплатит штраф КГК.

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