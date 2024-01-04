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В Беларуси ввели очередное изменение для торговли

  • 4.01.2024, 10:55
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В Беларуси ввели очередное изменение для торговли

Что на этот раз.

В Беларуси продлили регулирование цен для производителей и импортеров сельхозтехники и некоторой продукции для сельского хозяйства. Соответствующее постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Постановлением вводятся предельные максимальные надбавки импортеров и предельные максимальные оптовые надбавки к отпускной цене производителей сельхозтехники, сельхозмашин и запчастей. Документ вступает в силу с 5 января и действует до конца нынешнего года — 31 декабря.

Ограничения касаются также цен на средства защиты растений, кормовые добавки и ветеринарные препараты для сельскохозяйственных животных. А также на семена (за исключением тех, что продаются в розницу) и на шрот (жмых) из подсолнечника, рапса и сои, которые закупаются для агропромышленного производства.

Надбавки импортеров установлены, как и ранее, в пределах 25%. А оптовые надбавки не могут быть выше 20%.

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