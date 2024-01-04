Настоящая пощечина Путину: глава СБУ предрек сюрпризы не только для Крымского моста 1 4.01.2024, 12:25

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Озвучены интересные подробности.

Крымский мост – незаконное российское сооружение, построенное в Украине. И это законная цель для украинских военных, ведь враг использует его для логистики. В СБУ подчеркнули, что этот объект обречен.

Об этом в интервью заявил глава СБУ Василий Малюк. Он очертил будущее Крымского моста, который россияне построили абсолютно незаконно, передает «24 Канал».

Атаки по Крымскому мосту – пощечина Путину

Обратим внимание, что за время полномасштабного вторжения Украина дважды поразила Крымский мост. Впервые в октябре 2022 года, а во второй раз – в июле 2023 года. Причем Украина и дальше будет бить по конструкциям незаконного объекта, построенного врагом.

«Это настоящая пощечина Путину, это новая ступень в истории военно-морских сил. Как только его начали строить, мы уже тогда понимали, что в случае полномасштабного вторжения он будет основной логистической артерией для врага. Собственно, оно так и произошло. Вражеские войска на Юге Украины подпитываются благодаря Крымскому мосту»,

– подчеркнул Малюк.

Он добавил, что разрушение этого незаконного сооружения позволило ограничить транспортировку военной техники и топлива на юг оккупированных территорий.

«Это законная цель. Согласно нормам Женевской конвенции, другим нормам международного права, действующему законодательству или традициям ведения войны – это законная цель, ведь это незаконное построение на территории Украины», – добавил глава СБУ.

Он также очертил будущее Крымского моста. По словам главы СБУ, в дальнейшем оккупантов ожидает целый ряд неожиданностей. Самой же незаконной конструкции рано или поздно придется повстречаться с морским дном.

«Дальше будет много сюрпризов. И не только по Крымскому мосту. Мост – обречен», – подчеркнул Малюк.

Напомним, что СБУ удалось уничтожить 6 из 8 «подопорников» Крымского моста. Остальные два получили повреждения. Отметим, что этот незаконный объект до сих пор не способен полноценно функционировать.

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