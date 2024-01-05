Арестовать по праву почвы Ирина Халип

5.01.2024, 8:50

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Мы не станем «допустимыми потерями».

Украинку, живущую в Беларуси, 4 января задерживает ГУБОПиК. Ее вынуждают на видео, которое каратели в тот же день разместят на своих телеграм-каналах, сказать, что она «поддерживала украинских неонацистов». Украинку. Гражданку страны, уже почти два года отчаянно сопротивляющейся атакам многочисленного вражеского войска. Мне пришлось посмотреть это видео, потому что иначе, со слов коллег, все равно никак не верилось. Посмотрела. Вспомнила.

18 декабря к пяти годам лишения свободы приговорили Чеслава Кононовича – за 10 донатов полку Калиновского, воюющему за Украину. Общая сумма донатов – 1200 рублей, 340 евро.

22 декабря политзаключенному могилевчанину Александру Куликову, приговоренному к трем годам лишения свободы за комментарии, добавили еще полтора года – за планы присоединиться к полку Калиновского и воевать за свободу Украины.

22 ноября Александр Барановский, тоже могилевчанин, был приговорен за помощь полку Калиновского к пяти годам лишения свободы. 1 декабря точно такой же приговор получил Александр Гончаров, а 17 октября за то же самое брестского программиста Александра Райченка приговорили к шести годам тюрьмы.

17 августа в Гомеле к трем годам приговорили предпринимателя Юрия Ташкинова. Юрий был резидентом гомельского технопарка, разработал мобильное приложение для онлайн-поиска исполнителей работ в разных сферах. А после начала полномасштабного вторжения в Украину начал высказываться против войны и публиковать отчеты о гуманитарной помощи Черниговщине. Итог – три года и, конечно, добавление в список террористов.

Романа Рафеенко, осужденного за участие в мирных маршах, на «покаянном» видео заставили говорить в кепке с гербом Украины. Ярослава Саковича, жившего в Украине и вернувшегося в Беларусь, пытали, добиваясь признания в том, что воевал в ВСУ.

Елену Дмитриеву, живущую в Бресте, арестовали на границе после поездки в Польшу за покупками только потому, что в паспорте местом рождения была записана Украина. Этого оказалось достаточно, чтобы пограничники вызвали неких людей в штатском, которые забрали у Елены телефон и что-то неблагонадежное там обнаружили. Потом ее судили по «хороводному делу», но поводом для углубленной проверки стала простая запись в паспорте в графе «место рождения».

Екатерину Брюханову, гражданку Украины, арестовали по такой же схеме. Девушка училась в Китае и работала в Беларуси переводчицей с китайского языка, а это в наше время в Беларуси почти железное алиби. Но паспорт Украины при возвращении с тех же польских «закупов» стал достаточным поводом для изучения под микроскопом ее телефона, в котором обнаружили видео российской военной техники. Два с половиной года, список экстремистов – в общем, как и следовало ожидать. Но если бы не паспорт Украины – возможно, и не полезли бы на границе в ее телефон, как и в телефон Елены Дмитриевой, у которой и паспорт-то подходящий, белорусский, только место рождения «неправильное».

Белорусы, которые еще ездят автобусами через границу, рассказывают, что всякий раз водитель перед прохождением границы говорит: «Украинцы в автобусе есть? Тогда еще пару часов сразу добавляйте к границе, их всех допрашивать будут». А некоторых – еще и арестовывать по праву почвы. По данным «Вясны», за прошедший год 33 человека были приговорены к тюремным срокам только за поддержку Украины (в действительности наверняка намного больше). Про административные аресты за фотографии в телефоне из давних отпусков в Одессе и говорить не приходится, их сотни. И на этом фоне в самой Украине отношение к белорусскому режиму почему-то постепенно теплеет. С каждым новым приговором все чаще звучат в Украине утверждения, что Лукашенко нужно отдать должное, поскольку он не позволил втянуть Беларусь в войну. Что он практически молодец, научился мастерски петлять и не поддаваться требованиям Кремля. Что участие Беларуси как плацдарма для российских вооруженных сил в последнее время уменьшилось. Что Лукашенко удалось предотвратить вторжение российских войск с белорусской территории. Еще чуть-чуть, еще несколько приговоров за поддержку Украины – и его, похоже, снова назовут миротворцем. А погибших за свободу Украины белорусов и осужденных за ее поддержку – допустимым потерями.

И что же нам делать теперь? Да то же, что и раньше, - помогать политзаключенным, помогать Украине и плевать с высокой колокольни на официальные высказывания с любой стороны. Потому что именно граждане, а не официальные лица, и есть носители правды и сострадания, помогающие и солидарные, отважные и мудрые. Сражающиеся и в конце концов побеждающие.

Ирина Халип, специально для Charter97.org