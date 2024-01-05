Politico: США готовятся к расширению войны на Ближнем Востоке 5.01.2024, 12:06

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Что известно.

В США готовятся к возможному расширению войны на Ближнем Востоке. В администрации президента Джо Байдена сейчас разрабатывают планы ответа на потенциальную эскалацию, в частности, они включают удары по хуситам, которые при поддержке Ирана атакуют коммерческие суда в Красном море.

В то же время, американская разведка работает над своевременным прогнозированием и отражением атак со стороны иранских прокси-сил в Ираке и Сирии. О причинах обеспокоенности и вероятной реакции США на возможное расширение войны на Ближнем Востоке за пределами сектора Газа пишет Рolitico.

Издание пообщалось с четырьмя американскими чиновниками, среди которых и высокопоставленный чиновник президентской администрации. И те рассказали о сценариях вовлечения США в новую войну на Ближнем Востоке, которые сейчас активно обсуждаются в высоких кабинетах США.

Трое из пожелавших сохранить анонимность собеседников Рolitico рассказали, что американские военные сейчас разрабатывают планы удара по поддерживаемым Ираном боевикам-хуситам, которые в последнее время атакуют коммерческие суда в Красном море. Помимо прочего, в США рассматривают возможность ударов по объектам хуситов в Йемене.

Между тем, представители американской разведки сконцентрировались на поиске способов предусмотреть и отразить возможные атаки на США со стороны поддерживаемых Ираном сил в Ираке и Сирии. Они также работают над определением места следующего удара боевиков-хуситов.

Рolitico отмечает, что США в течение нескольких месяцев негласно призывали Иран убедить боевиков из своих прокси-группировок уменьшить атаки. Однако пока никаких признаков деэскалации не видно, более того, есть основания полагать, что атаки в ближайшее время будут усиливаться.

В частности, угроза эскалации возросла после ряда противостояний в Ираке, Ливане и Иране за последние дни, что указывает на то, что усилия США сдержать войну в рамках сектора Газа могут оказаться безрезультатными.

Если это произойдет, констатируют журналисты, Байден, который уже вступает в предвыборную кампанию и должен был бы сконцентрироваться на внутренних проблемах, будет еще больше вовлечен в события на Ближнем Востоке. Так что под угрозой окажется не только безопасность в регионе, но и шансы действующего президента на переизбрание. Ведь на первый срок Байден шел с обещанием прекратить войны, а после избрания вывел американские войска из Афганистана, где они находились 20 лет. А к концу президентского срока он подошел как глава государства, поддерживающий Украину в войне с Россией и являющийся, как выразились в Rolitico, «главным участником мести Израиля ХАМАС».

И несмотря на то, что американские военные в обеих войнах непосредственного участия не принимают, для американцев выборы 2024 года могут стать развилкой, чтобы дать ответ на ключевой вопрос: насколько Америка должна быть вовлечена во внешние войны.

Байден неоднократно обещал поддерживать Украину «столько, сколько потребуется», непоколебимой остается и его позиция по поддержке Израиля. В то же время наиболее вероятный соперник действующего президента от Республиканской партии, его предшественник Дональд Трамп придерживается риторики, что он якобы может положить конец российско-украинской войне за считанные часы и декларирует «беспристрастный подход» США к войнам Израиля и ХАМАС.

«Должностных лиц обвиняют в плохих вещах, независимо от того, являются ли они их виной или нет. Это недостаток имперского президентства... Трамп будет проводить предвыборную кампанию на основе «помните дни славы», утверждая, что России не было бы в Украине, Израиль не подвергся бы нападению, а Китай не нацеливался бы на Тайвань, если бы он руководил. Байдену придется сказать: «да, они бы это сделали, и это не моя вина». Это не очень хорошая тема для Байдена. Но если ситуация не станет значительно хуже, если не начнут гибнуть американские военные, внешняя политика все равно вряд ли окажет значительное влияние на эти выборы», – считает директор по исследованиям обороны и внешней политики в Институте Катона Джастин Логан.

В то же время проведенные в ноябре опросы показывают, что 84% американцев так или иначе озабочены перспективами вовлечения США в ближневосточный конфликт. Стабильно растет также процент граждан США, которые считают, что администрация Байдена тратит слишком много денег на помощь Украине.

И на этом фоне Байден, который в рамках предвыборной кампании пытается сконцентрироваться на вопросах, важных для американских избирателей, вынужден будет все чаще решать проблемы на Ближнем Востоке.

Так, на прошлой неделе хуситы снова нацелились для атаки на коммерческое грузовое судно, поэтому авиация США должна была вмешаться и потопила три их лодки. Тем временем ХАМАС обвинил Израиль в ликвидации высокопоставленного командира в Бейруте, а на следующий день десятки человек погибли после взрывов на могиле Касема Сулеймани, покойного иранского военного командующего, погибшего в 2019 году во время удара беспилотника США в Кермане, Иран. Ответственность за атаку взяло на себя «Исламское государство».

И напряжение в регионе продолжает расти. В частности, после того как 4 января американские военные в Багдаде с помощью беспилотника ликвидировали лидера поддерживаемого Ираном ополчения Муштака Талеба аль-Саиди, или «Абу Таква», и по меньшей мере еще одного боевика.

«Президент созвал команду национальной безопасности утром на Новый год, чтобы обсудить ситуацию в Красном море, обсудить варианты и пути дальнейших действий, сказал другой высокопоставленный чиновник администрации. Одним из результатов этой встречи стало совместное заявление, обнародованное одновременно США и их союзниками, в котором хуситов предупредили о «последствиях», если они будут продолжать «угрожать жизням» и нарушать торговые потоки в Красном море», – процитировали неназванного собеседника из администрации президента США в Рolitico.

В то же время другое должностное лицо отмечает, что беспокойство администрации возможным расширением войны появилось не вчера: эти опасения существуют уже достаточно давно, а признаков, что американским войскам за границей что-то угрожает, пока нет.

Однако есть и другие признаки того, что администрация обеспокоена ростом этих угроз. После нападения в Иране в среду (3 января. – Ред.) официальные лица в администрации от Пентагона в Государственный департамент и разведывательные агентства начали оценивать, как Иран или его прокси-силы на Ближнем Востоке могут непосредственно нацелиться на США или их союзников в регионе», – пишет Рolitico.

Издание, ссылаясь на слова официальных лиц, добавляет, что в планы разрабатываются на случай непредвиденных ситуаций и в условиях повышенной напряженности на Ближнем Востоке это абсолютно нормально. Однако тот факт, что в настоящее время в администрации определяют потенциальные точки атак и возможные варианты ответа на них со стороны США, отмечает издание, свидетельствует, что в Белом доме не исключают: что эскалация в конечном счете может достичь уровня, когда США придется вмешаться.

Особенно беспокоит Белый дом эскалация в Красном море. Нападения хуситов на торговые суда вынудили США в декабре объявить о создании международной коалиции для сдерживания атак. В нее в настоящее время входят более 20 государств. По данным Пентагона, после создания коалиции через Красное море с 18 декабря по 4 января беспрепятственно смогли пройти около 1,5 тысяч коммерческих судов.

Однако на 4 января зафиксировано 25 нападений хуситов на торговые корабли в южной части Красного моря и Аденском заливе.

Эти нападения уже заставили крупные судоходные компании, представляющие значительную часть международной морской экономики, изменить маршруты своих судов, что привело к увеличению расходов и задержек. Чиновники озабочены дальнейшей эскалацией.

«С нашей точки зрения, больше всего тревожит то, что хуситы могут потопить корабль. Тогда что произойдет?» – сказал один из американских чиновников.

Также обеспокоены администрацией Байдена распространением боевых действий в Газе на Западный берег и Ливан. Израиль и боевики ливанской «Хезболлы» уже сейчас обмениваются ударами на границе между двумя странами. А на Западном берегу фиксируются стычки между израильскими поселенцами и палестинцами. И ликвидация одного из лидеров ХАМАС в Ливане 2 января может усилить напряженность, хотя пока признаков намерений «Хезболла» расширить географию войны не наблюдается.

«Хотя США пытались избежать превращения войны в Газу в региональную, в конце концов это решение зависит не только от нас... Знаки мигают красным, предостерегая, что это может произойти», — рассказал Мик Малрой, что во времена президента Трампа работал в Пентагоне.

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