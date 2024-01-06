На авиабазе в Саках уничтожен пункт управления армией РФ 1 6.01.2024, 10:21

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Воздушные силы ВСУ раскрыли подробности успешной атаки.

Воздушные силы ВСУ поразили аэродром Саки на территории оккупированного Крыма. Там находился еще один пункт управления врага.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук в Telegram.

Командующий отметил, что Силы обороны Украины ударили по пункту управления на аэродроме Саки, который находится вблизи поселка Новофедоровка на западе Крыма.

«Аэродром Саки! «Все цели сбиты!» К сожалению, наши Воздушные силы остались еще без одного пункта управления в Крыму», - написал Олещук.

Вероятно, успешную операцию удалось совершить благодаря работе украинских летчиков. Командующий Воздушными силами ВСУ поблагодарил их за работу.

Что известно об аэродроме

Известно, что на аэродроме Саки базируется 43 истребительный авиационный полк Военно-воздушных сил РФ, поддерживающий российские войска на юге Украины. Группировка оккупантов имеет на вооружении бомбардировщики Су-24 и истребители Су-30.

Что этому предшествовало

Вчера вечером и ночью 6 января в районе Евпатории на западе Крыма слышны мощные взрывы. Очевидцы сообщали об атаке на аэродром Саки.

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