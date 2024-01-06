В Бресте милиционеры испугались врача-уролога 5 6.01.2024, 13:58

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Что он сделал?

Суд Московского района Бреста вынес приговор в отношении 30-летнего уролога Олега Зыкуна.

Правозащитному центру «Весна» приговор пока неизвестен, однако, согласно обвинению, мужчине могло грозить до 5 лет ограничения свободы или до 5 лет лишения свободы со штрафом.

Зыкуна обвинили по ч. 3 ст. 203-1 УК («Незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных»).

Дело начали рассматривать 4 января 2024 года и закончили 5 января. Прокурором выступал Егор Кронда, а судьей — Марина Скалкович.

По версии обвинения, он «умышленно и незаконно распространял персональные данные сотрудников МВД». Сами персональные данные взял, предположительно, из телеграм-канала «Nexta» (там публиковалась подобная информация). А затем «распространял» их в локальной сети на работе, что было обнаружено летом 2023 года.

На суде Зыкун пояснял, что в 2020 году откуда-то взял файл, откуда — не помнит. Скачал из интереса. Список имен и телефонов посмотрел один раз, после чего сохранил на флешку. Потом еще раз в 2020 году просмотрел список, но уже с рабочего компьютера. Мужчине показалось, что он эти данные удалил. Флешкой же, по его словам, он больше не пользовался.

Затем у него на работе собирались менять компьютеры. Он продублировал содержимое «рабочего стола» в свою папку в локальную сеть. К этой папке могли иметь доступ другие люди, но ни одного просмотра не было зафиксировано.

Сам Зыкун к лету 2023 года не подозревал, что в этой папке есть файл с именами и телефонами сотрудников МВД. Но этот список нашли в рамках административного дела в июле 2023-го при осмотре техники мужчины.

Как пишет брестская «Вясна», 28 июля 2023 года Олегу Зыкуну присудили 12 суток ареста по ч. 2 ст. 19.11 КоАП за то, что в Youtube был подписан на некий канал. В судебном решении сказано, что он «оформил способствующую повышению рейтинга подписку на информационный канал» и тем самым «хранил с целью распространения экстремистские материалы».

На суде он признал свои действия, но не признал умысла распространять данные сотрудников МВД, на чем настаивало гособвинение.

Олег Зыкун находится под стражей с 18 сентября 2023 года. Он окончил Белорусский государственный медицинский университет в 2016 году. Живет и работает в Бресте.

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