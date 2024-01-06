Зеленский об украинском оружии: Оккупантов ждет все меньше спокойных ночей 3 6.01.2024, 20:47

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Владимир Зеленский

Фото: Виталий Носач, РБК-Украина

Украина расширяет и увеличивает производство вооружения.

Украина намерена расширять и увеличивать отечественное производство вооружения для устойчивого обеспечения Сил обороны средствами поражения российских захватчиков. Многие успешные удары по вражеским целям были нанесены именно украинским оружием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее видеообращение президента Украины Владимира Зеленского.

Глава украинского государства рассказал о проведении совещания с оборонным блоком правительства, в том числе с Министерством стратегической промышленности, министром обороны Рустемом Умеровым, а также командами министерств.

- Ключевое - это обеспечение наших воинов вооружением и военной техникой. Устойчивое снабжение, устойчивое производство с четкой тенденцией к увеличению нашего производства и снарядов, и техники - в Украине и вместе с партнерами, - отметил президент.

По его словам, продолжается интенсивная работа, чтобы в этом году Силы обороны и безопасности Украины могли базироваться в значительной части своих действий именно на отечественном производстве.

- И чтобы враг это чувствовал - реальную силу украинского оружия. Сейчас уже формируется такое ощущение. Есть и много точных вещей, сделанных именно украинским оружием. И все меньше и меньше спокойных ночей у оккупантов. А должно стать нашей, украинской силы еще в разы больше. И это будет, - подчеркнул он.

Президент также отметил, что на каждое проявление российского террора и попытки России увеличить свое давление на Украину «будет наш адекватный ответ».

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