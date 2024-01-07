Путинист Петросян опозорился древними шутками про «расширение России» 20 7.01.2024, 9:43

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Евгений Петросян

Комик-пропагандист вышел на «новый уровень» абсурда.

Плоский юмор пропутинского юмориста Евгения Петросяна критикуют даже в России.

Комика не раз обвиняли в том, что свою концертную программу он сочиняет, воруя бородатые шутки из Интернета.

Теперь же Петросян, то ли из-за проблем с памятью, то ли из лени, вышел на новый уровень бесполезности его «творчества» - просто перестал сочинять новые тексты, а выступает с одним и тем же на телевидении и сольных концертах.

На днях у пропагандиста состоялся сольный концерт: больше часа он «пытал» зрителей своей пародией на остроумие, чтобы выжать из них жиденькие аплодисменты.

Фрагменты выступления уже появились в Сети, и стали доказательством того, что Петросян совсем обленился - даже пропагандистские нарративы, за которые его все еще держат на сцене, он умудрился «слизать».

К примеру, он повторил бредовую шутку про границы страны на болотах, которая уже звучала на «Голубом огоньке-2022»: «Запад пытался развалить Россию, не подумав о том, что в строении мира Россия - это несущая конструкция. Да, господа, так что нравится-не нравится - Россия расширяется».

Этот анекдот был несмешным год назад, и прекрасно справился со своей задачей в этом году - по-прежнему вызывает «испанский стыд» у всех, кто его слушает.

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