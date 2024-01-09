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Армения заявила о положительной динамике в вопросе мирного договора с Азербайджаном

  • 9.01.2024, 12:11
  • 1,498
Армения заявила о положительной динамике в вопросе мирного договора с Азербайджаном

Подробности.

В Армении заявили о продвижении в вопросе заключения мирного договора с Азербайджаном. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности Армен Григорян, цитирует его News.am.

По его словам, 4 января Ереван ответил на предложение Баку по мирному договору.

Он отметил, что Армения дала согласие на проведение встречи комиссий по делимитации границ.  

«Сейчас мы ждем ответ Азербайджана. Мы также оцениваем динамику как положительную, однако есть вопросы, относительно которых мы пришли к согласию во время устных переговоров, но увидели регресс в тексте по мирному соглашению», — сказал Григорян.

Чиновник заявил, что Армения ожидает, что мирный договор будет «приведен в окончательный вид» как можно скорее.

«То, что есть на столе переговоров и что предлагает Армения, создает гарантии безопасности для Армении», — резюмировал он.

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