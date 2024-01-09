«Ответочка» прилетела 9.01.2024, 13:10

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Как известные сторонники агрессии перестали находиться в безопасности в России.

В Санкт-Петербурге неизвестные подожгли дверь прокремлевского блогера и ведущего радио Sputnik Трофима Татаренкова. Сам он считает, что за поджогом может стоять СБУ. Это — далеко не первый случай, когда «ответочка» прилетает сторонникам агрессии, находящимся в РФ. В 2023-м их даже взрывали и расстреливали, пишет Telegram-канал «Можем объяснить».

2 апреля. При взрыве убит «военкор» Владлен Татарский. На встрече с фанатами в кафе Пригожина ему вручили статуэтку, которая взорвалась в его руках. По подозрению в убийстве задержана Дарья Трепова.

6 мая. Взорван автомобиль с писателем Захаром Прилепиным. В результате покушения погиб его охранник. Сам Прилепин получил тяжелые ранения и долгое время не мог ходить.

6 декабря. Убит политик Илья Кива. Экс-нардепа, обвиняемого в госизмене, застрелили в Подмосковье, где он скрывался от правосудия. Киллер долгое время выслеживал Киву. И после убийства покинул пределы РФ.

18 декабря. Неизвестные залили пеной входные двери в петербургских квартирах «военкоров» Романа Сапонькова и Дмитрия Стешина. По подозрению полиция задержала двух подростков.

Весь год. Поступали угрозы «военкорам»: Александру Коцу, Валентину Трушнину, Владиславу Шурыгину. Дроны регулярно падали у дома пропагандистки Маргариты Симоньян.

В РФ от правосудия прячутся Виктор Янукович, Виктор Медведчук, Виталий Захарченко, Владимир Сальдо, Сергей Аксенов. Кто из них может стать следующим?

«Никто из них, потому что они являются предателями, врагами и преступниками, не находится в абсолютной безопасности. Если мы говорим о возможности ликвидации Аксенова, это куда более интересный вариант, чем затрачивать ресурсы на Сальдо. Но если у Сальдо охрана менее профессиональная и многочисленная, то для разнообразия можно сосредоточиться на устранении этого персонажа», – сказал «МО» украинский политолог Александр Коваленко.

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