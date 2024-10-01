Bloomberg: Новый глава НАТО способен справиться с Трампом 1 1.10.2024, 9:46

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Марк Рютте

У Рютте уже есть опыт.

Марк Рютте с 1 октября становится генеральным секретарем Организации Североатлантического договора. НАТО возглавит яростный сторонник поддержки Украины, имеющий опыт противостояния с Дональдом Трампом.

Об этом сообщает Bloomberg.

Если Трамп победит на выборах в США в ноябре, трансатлантическая поддержка окажется под вопросом, что создаст экзистенциальную угрозу альянсу, созданному в 1949 году. Это дестабилизирует архитектуру безопасности Европы, учитывая, что война России против Украины продолжается уже третий год, а Киев зависит от постоянного потока военной и финансовой помощи для своей обороны.

Рютте также придется справляться с давлением со стороны некоторых членов, требующих уделять больше внимания борьбе с терроризмом и укреплению южного фланга НАТО, сохраняя при этом расходы на оборону на достаточно высоком уровне, чтобы обеспечить надежное сдерживание, особенно с учетом ограниченных бюджетов в таких странах, как Германия.

Это отличается от 2014 года, когда предшественник Рютте Йенс Столтенберг получил от предшественника предупреждение, что его ждут «скучные годы» управления брюссельской организацией.

Известный своими навыками общения, Рютте - бывший менеджер по персоналу, ставший политиком, - показал, что может справляться со сложными ситуациями, и после почти 14 лет управления правительством Нидерландов у него есть обширная сеть контактов, на которую он может положиться.

«Он знает ЕС и всех его лидеров наизусть. И он имел дело с Трампом», - сказала Камиль Гранд, аналитик Европейского совета по международным отношениям и бывший высокопоставленный чиновник НАТО. «В политическом плане он сразу же возьмется за дело».

Его репутация человека, способного справляться с Трампом, может оказаться особенно ценной. Перед первой встречей с тогдашним президентом США в 2018 году Рютте был полон решимости построить с ним отношения, но при этом отстаивать свою позицию, поэтому он практиковал рукопожатие и изучал привычки Трампа ставить людей в затруднительное положение, источника, знакомого с этим вопросом.

Бывший голландский лидер впоследствии, по-видимому, сохранил хорошие рабочие отношения с Трампом, в отличие от многих других европейских лидеров. Секрет был в тщательном планировании и подготовке, сказали люди, близкие к этому вопросу.

Одна встреча выделяется. Во время напряженного саммита в 2018 году, когда Трамп пригрозил выйти из НАТО, если европейские страны не увеличат военные расходы, Рютте удалось разрядить напряженность, заявив, что европейские союзники действительно активизировались и это из-за Трампа. Хотя реальность была в лучшем случае спорной, гамбит изменил настроение и позволил президенту США уйти победителем.

С тех пор Рютте не отказывался от этой линии, заявив в интервью Bloomberg TV в январе, что Трамп был прав, жалуясь на дефицит расходов на оборону в Европе. Когда его спросили о возможном втором сроке Трампа, он добавил, что «мы должны танцевать с теми, кто на танцполе».

Аналогичную позицию он занял на Мюнхенской конференции по безопасности в начале этого года, призвав европейцев «перестать ныть и жаловаться» по поводу возвращения Трампа.

Однако его отношение к Трампу может измениться, особенно с учетом того, что Рютте во многом обязан своей позицией Джо Байдену. Противник Трампа не раз просил голландца встать у руля НАТО. Одно из предложений было в 2022 году, от которого он отказался, чтобы остаться у власти в Нидерландах. Но затем его коалиция распалась год спустя, открыв дверь для нового рывка.

Поддержка Украины

Как отмечает Bloomberg, Украина может быть более сложным предметом спора. В то время как Трамп открыто критиковал помощь Украине, Рютте является ее ярым сторонником. Эта позиция частично проистекает из его эмоциональной реакции на крушение рейса 17 Malaysia Airlines в 2014 году, в результате которого погибло около 200 граждан Нидерландов по вине России.

«Никогда не было ничего большего, и это всегда будет номером один за 14 лет, что я занимаюсь этой работой», - сказал он в одном из голландских радиошоу в начале этого года.

Несмотря на это убеждение, Нидерланды не предоставили столько помощи, сколько некоторые другие европейские страны, заняв девятое место по уровню поддержки Киева в процентах от национальной экономики. Нидерланды также перешли порог НАТО по расходам не менее 2% ВВП на оборону в этом году. Отчасти это связано со сложностями в его раздробленной коалиции.

Несмотря на внутренние ограничения, Рютте по-прежнему остается ключевой фигурой на международной арене. Он сыграл важную роль в убеждении США в необходимости отправки F-16 для укрепления украинской обороны. Сами Нидерланды планируют перебросить 24 истребителя в Киев, а также предоставить 18 для обучения.

Карьера Рютте

Талантливый пианист, он изначально хотел заняться музыкальной карьерой, но в итоге окончил исторический вуз и устроился в отдел кадров компании по производству потребительских товаров Unilever. Затем он занялся политикой на постоянной основе после активной роли в молодежной организации правоцентристской партии VVD - известной как голландские либералы.

Его навыки выживания часто подвергались проверке во время его пребывания в должности. В январе 2021 года его третий кабинет рухнул из-за скандала с голландскими пособиями по уходу за детьми. Налоговые органы выдвинули обвинения в мошенничестве, в результате чего тысячи голландских семей оказались в нищете.

Ему удалось восстановиться, обеспечив себе новый срок полномочий на досрочных выборах в 2021 году. Однако в прошлом году его четвертый кабинет распался из-за внутренних разногласий по поводу миграционной политики, что побудило Рютте принять решение уйти из национальной политики.

За время своего долгого пребывания на посту главы Нидерландов он приобрел популярность, воплощая голландский прагматизм и бережливость и отказываясь от атрибутов высокой власти.

Известный тем, что ездил на велосипеде или водил подержанный Saab в Гааге, он был известен тем, что сам платил за свой кофе и не требовал возмещения расходов, понесенных при исполнении служебных обязанностей. Он также преподавал в средней школе в своем родном городе во время своего премьерства, и, как известно, появлялся на своих еженедельных занятиях по обществознанию даже после того, как его кабинет рухнул в 2023 году.

По словам осведомленных источников, эта манера поведения перешла и в НАТО, где он отказался от обычных услуг безопасности, предоставляемых генеральным секретарям.

Работа в НАТО не была его первым выбором после ухода из голландской политики. Изначально он нацелился на руководство Европейской комиссией, но был вынужден отступить после того, как стало ясно, что Урсула фон дер Ляйен собирается баллотироваться на второй срок.

Но даже тогда пост в НАТО не был гарантирован. Президент Румынии Клаус Йоханнис также участвовал в гонке и был поддержан восточными европейцами, которые изначально не хотели поддерживать Рютте из-за опасений по поводу дисбаланса в альянсе. Ему нужно будет быть осторожным, чтобы маневрировать в этих чувствах.

В течение 10-летнего срока Столтенберга бывшие нейтральные страны Финляндия и Швеция присоединились после вторжения на Украину вслед за Черногорией и Северной Македонией в качестве новых членов. Также есть больше расходов на оборону со стороны союзников и доступ к 500 тысяч боеспособных солдат. Это дает Рютте надежную отправную точку для управления будущими рисками.

«За последние 10 лет в НАТО произошла фундаментальная трансформация», - заявила Оана Лунгеску, аналитик лондонского аналитического центра RUSI и бывший представитель НАТО. «У него самые надежные планы обороны со времен Холодной войны».

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