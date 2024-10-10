В России ликвидируют компанию рэпера-поклонника Лукашенко 5 10.10.2024, 12:38

5,392

За долги.

Федеральная налоговая служба России ликвидирует компанию рэпера Сереги, сообщает телеграм-канал SHOT.

Фирма «Лига Белых Воротничков Мск Сити» Сергея Пархоменко (настоящее имя артиста) существовала с 2017 года.

Как передает «РИА Новости», у компании числится 11 видов деятельности, в том числе «аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав», «производство пищевой продукции для питания спортсменов», «торговля оптовая гомогенизированными пищевыми продуктами, детским и диетическим питанием» и «деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений».

За семь лет фирму Сереги трижды пытались ликвидировать из-за неправильного адреса, указанного при регистрации юрлица. В 2020-м ее исключили из реестра малого и среднего предпринимательства.

Помимо проблем с адресом у компании накопились внушительные долги по обязательным пенсионным взносам. Теперь же фирму полностью ликвидируют.

«Сейчас Серега проживает в Беларуси, но часто заезжает в Россию», — отмечает SHOT.

Последние годы Сергей Пархоменко чаще возвращался в публичное пространство не из-за своего творчества, а из-за скандальных заявлений. Так, например, он не раз комплиментарно высказывался в адрес Александра Лукашенко.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com