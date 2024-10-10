В России ликвидируют компанию рэпера-поклонника Лукашенко

В России ликвидируют компанию рэпера-поклонника Лукашенко5
- 10.10.2024, 12:38
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За долги.
Федеральная налоговая служба России ликвидирует компанию рэпера Сереги, сообщает телеграм-канал SHOT.
Фирма «Лига Белых Воротничков Мск Сити» Сергея Пархоменко (настоящее имя артиста) существовала с 2017 года.
Как передает «РИА Новости», у компании числится 11 видов деятельности, в том числе «аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав», «производство пищевой продукции для питания спортсменов», «торговля оптовая гомогенизированными пищевыми продуктами, детским и диетическим питанием» и «деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений».
За семь лет фирму Сереги трижды пытались ликвидировать из-за неправильного адреса, указанного при регистрации юрлица. В 2020-м ее исключили из реестра малого и среднего предпринимательства.
Помимо проблем с адресом у компании накопились внушительные долги по обязательным пенсионным взносам. Теперь же фирму полностью ликвидируют.
«Сейчас Серега проживает в Беларуси, но часто заезжает в Россию», — отмечает SHOT.
Последние годы Сергей Пархоменко чаще возвращался в публичное пространство не из-за своего творчества, а из-за скандальных заявлений. Так, например, он не раз комплиментарно высказывался в адрес Александра Лукашенко.