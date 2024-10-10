В Глубоком силовики устроили хапун
- 10.10.2024, 13:46
Задержали минимум трех местных жителей.
В Глубоком силовики провели облаву и задержали минимум трех местных жителей за участие в протестах 2020 года.
Видео с задержанными опубликовал близкий к силовикам телеграм-канал.
На камеру один из задержанных рассказывает, что в августе участвовал в протестах вместе с матерью. Другой задержанный говорит, что перекрывал дорогу и мешал проезду транспорта.
«Медиазона» нашла одного из задержанных в социальных сетях. Во «ВКонтакте» он подписан как Виталий Жило.
По какой статье задержаны трое жителей Глубокого и где они сейчас находятся, неизвестно.