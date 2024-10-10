В Глубоком силовики устроили хапун 10.10.2024, 13:46

Задержали минимум трех местных жителей.

В Глубоком силовики провели облаву и задержали минимум трех местных жителей за участие в протестах 2020 года.

Видео с задержанными опубликовал близкий к силовикам телеграм-канал.

На камеру один из задержанных рассказывает, что в августе участвовал в протестах вместе с матерью. Другой задержанный говорит, что перекрывал дорогу и мешал проезду транспорта.

«Медиазона» нашла одного из задержанных в социальных сетях. Во «ВКонтакте» он подписан как Виталий Жило.

По какой статье задержаны трое жителей Глубокого и где они сейчас находятся, неизвестно.

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