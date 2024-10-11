В Феодосии произошел новый взрыв на крупнейшей нефтебазе Крыма
- 11.10.2024, 0:00
Пожар там длится уже четыре дня.
На нефтебазе в Феодосии, недавно атаковавшей Вооруженные силы Украины, вспыхнула еще одна цистерна. Пожар там длится уже четыре дня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал «Крымский ветер».
О взрыве стало известно вечером четверга, 10 октября. На опубликованных фото и видео виден мощный взрыв, а также пожар на нефтебазе.
На одном из видео был слышен разговор местных, заявивших, что на базе виднеется большое пламя.