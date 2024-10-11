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В Феодосии произошел новый взрыв на крупнейшей нефтебазе Крыма

  • 11.10.2024, 0:00
В Феодосии произошел новый взрыв на крупнейшей нефтебазе Крыма

Пожар там длится уже четыре дня.

На нефтебазе в Феодосии, недавно атаковавшей Вооруженные силы Украины, вспыхнула еще одна цистерна. Пожар там длится уже четыре дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал «Крымский ветер».

О взрыве стало известно вечером четверга, 10 октября. На опубликованных фото и видео виден мощный взрыв, а также пожар на нефтебазе.

На одном из видео был слышен разговор местных, заявивших, что на базе виднеется большое пламя.

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