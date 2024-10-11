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Убийства женщин в Турции вызвали волну протестов и реакцию Эрдогана

  • 11.10.2024, 3:44
Убийства женщин в Турции вызвали волну протестов и реакцию Эрдогана
Реджеп Эрдоган

В минувшем сентябре в стране были убиты мужчинами 34 женщины.

Серия жестоких нападений на женщин вызвала в Турции волну возмущения и протестов. Президент Реджеп Эрдоган пообещал ужесточить уголовное законодательство.

Насилие в отношении женщин является широко распространенным преступлением в Турции, пишет Politico. В этом году было убито около 300 женщин. Протестующие осуждают правящая исламистскую Партию справедливости и развития за то, что среди государственных политических приоритетов отсутствует обеспечение безопасности женщин.

Однако три недавних убийства всколыхнули общественное мнение в Турции. Протестные марши прошли в разных городах с требованиями к правительству покончить с безнаказанностью виновных и остановить волну насилия.

На прошлой неделе страну потрясло, как пишет Politico, убийство 19-летним мясником женщины по имени Икбал Узунер. Он обезглавил жертву, а затем покончил с собой. Убийца сбросил голову Узунер с исторических городских стен Стамбула в присутствии ее матери. В тот же день он убил ещё одну молодую женщину, Айшенур Халил, перерезав ей горло.

Несколькими днями ранее, в сентябре, была убита 26-летняя служащая полиции. Подозреваемым в убийстве стал ранее неоднократно судимый рецидивист.

В среду 9 октября Эрдоган заявил на встрече с парламентской группой своей правящей Партии справедливости и развития: «Серия недавних событий, мученическая смерть женщины-полицейского и два жестоких убийства молодых женщин, вызвала справедливую реакцию в нашей стране. Нас беспокоит, что преступники с десятками уголовных дел в их досье разгуливают на свободе». Эрдоган пообещал ужесточить систему исполнения наказаний и прекратить досрочное освобождение осуждённых.

Участники акций протестов скептически приняли обещание Эрдогана. Они заявляют, что президент в 2021 году решил прекратить участие Турции в Стамбульской конвенции о предотвращении насилия против женщин. Президент объяснил тогда, что некоторые из положений Конвенции наносят ущерб традиционным семейным ценностям. В публикации Politico отмечается, что Конвенция также направлена на защиту в сообществ ЛГБТК+.

Движение «Мы остановим фемицид» сообщило, что только в минувшем сентябре в Турции были убиты мужчинами 34 женщины, еще двадцать погибли в том же месяце при подозрительных обстоятельствах.

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