Байден помиловал рекордное число осужденных одним указом 1 12.12.2024, 19:19

Джо Байден

Президент США помиловал 39 человек и смягчил приговоры около 1,5 тыс. осужденных.

Президент США Джо Байден помиловал 39 человек, осужденных за ненасильственные преступления, и смягчил приговоры еще около 1,5 тыс. заключенных, сообщили в пресс-службе Белого дома.

«В ближайшие недели я предприму дополнительные шаги. Моя администрация продолжит рассматривать ходатайства о помиловании, чтобы обеспечить равное правосудие в соответствии с законом, содействовать общественной безопасности, поддерживать реабилитацию и возвращение в общество, а также предоставить вторые шансы», — сказал Байден.

Белый дом не опубликовал имена помилованных. Там отметили, что нынешнее решение стало крупнейшим единовременным помилованием в современной истории.

«Он [Байден] также стал первым президентом, который помиловал лиц, осужденных за употребление и хранение марихуаны, а также бывших военнослужащих, осужденных за частное проявление их нетрадиционной сексуальной ориентации», — говорится в сообщении Белого дома.

Полномочия Байдена завершатся 20 января после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Ранее он объявил о «полном и безоговорочном» помиловании своего 54-летнего сына Хантера Байдена, который стал фигурантом сразу нескольких уголовных дел, в том числе о незаконном владении оружием и неуплате налогов.

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