Индиец Гукеш Доммараджу в 18 лет стал чемпионом мира по шахматам 12.12.2024, 19:02

Гукеш Доммараджу

Он стал самым молодым чемпионом мира в истории FIDE.

Индийский гроссмейстер Гукеш Доммараджу победил китайца Дин Лижэня в последней партии матча за мировую шахматную корону и стал 18-м чемпионом мира.

Титульный матч прошел в Сингапуре.

Индиец, выигравший в этом году турнир претендентов, обыграл черными фигурами действующего чемпиона мира в 14-й партии.

Счет в противостоянии стал 7,5:6,5 в пользу 18-летнего индийца.

Доммараджу не сдержал слез после победы.

Доммараджу стал самым молодым чемпионом мира FIDE — предыдущим самым молодым обладателем титула был Гарри Каспаров, который в 1985-м в возрасте 22 лет победил Анатолия Карпова.

Доммараджу в этом году стал самым молодым победителем турнира претендентов в истории (ему было 17 лет) и выиграл Всемирную шахматную олимпиаду в составе сборной Индии.

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