Индиец Гукеш Доммараджу в 18 лет стал чемпионом мира по шахматам
- 12.12.2024, 19:02
Он стал самым молодым чемпионом мира в истории FIDE.
Индийский гроссмейстер Гукеш Доммараджу победил китайца Дин Лижэня в последней партии матча за мировую шахматную корону и стал 18-м чемпионом мира.
Титульный матч прошел в Сингапуре.
Индиец, выигравший в этом году турнир претендентов, обыграл черными фигурами действующего чемпиона мира в 14-й партии.
Счет в противостоянии стал 7,5:6,5 в пользу 18-летнего индийца.
Доммараджу не сдержал слез после победы.
Доммараджу стал самым молодым чемпионом мира FIDE — предыдущим самым молодым обладателем титула был Гарри Каспаров, который в 1985-м в возрасте 22 лет победил Анатолия Карпова.
Доммараджу в этом году стал самым молодым победителем турнира претендентов в истории (ему было 17 лет) и выиграл Всемирную шахматную олимпиаду в составе сборной Индии.