закрыть
12 декабря 2024, четверг, 19:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Индиец Гукеш Доммараджу в 18 лет стал чемпионом мира по шахматам

  • 12.12.2024, 19:02
Индиец Гукеш Доммараджу в 18 лет стал чемпионом мира по шахматам
Гукеш Доммараджу

Он стал самым молодым чемпионом мира в истории FIDE.

Индийский гроссмейстер Гукеш Доммараджу победил китайца Дин Лижэня в последней партии матча за мировую шахматную корону и стал 18-м чемпионом мира.

Титульный матч прошел в Сингапуре.

Индиец, выигравший в этом году турнир претендентов, обыграл черными фигурами действующего чемпиона мира в 14-й партии.

Счет в противостоянии стал 7,5:6,5 в пользу 18-летнего индийца.

Доммараджу не сдержал слез после победы.

Доммараджу стал самым молодым чемпионом мира FIDE — предыдущим самым молодым обладателем титула был Гарри Каспаров, который в 1985-м в возрасте 22 лет победил Анатолия Карпова.

Доммараджу в этом году стал самым молодым победителем турнира претендентов в истории (ему было 17 лет) и выиграл Всемирную шахматную олимпиаду в составе сборной Индии.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко пошел дорогой Асада
Лукашенко пошел дорогой Асада Виталий Портников
Тюремные замки отставного диктатора
Тюремные замки отставного диктатора Владимир Халип
Черный лебедь для диктатора
Черный лебедь для диктатора Андрей Санников
Лукашенко должен бояться ябатек
Лукашенко должен бояться ябатек Ирина Халип