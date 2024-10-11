ВСУ сбили российский вертолет Ми-8 на Харьковском направлении
- 11.10.2024, 5:02
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
ВСУ сбили российский вертолет Ми-8 на Харьковском направлении.
По информации Генштаба ВСУ, вчера потери россиян на Харьковском направлении составили 63 военнослужащих убитыми и ранеными, три уничтоженных артиллерийских системы, две боевые бронированные машины, вертолет Ми-8, 14 БПЛА и четыре автомобиля.
Также украинские воины повредили три артсистемы, четыре автомобиля и две единицы специальной техники.