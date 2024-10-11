ВСУ сбили российский вертолет Ми-8 на Харьковском направлении 11.10.2024, 5:02

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

ВСУ сбили российский вертолет Ми-8 на Харьковском направлении.

По информации Генштаба ВСУ, вчера потери россиян на Харьковском направлении составили 63 военнослужащих убитыми и ранеными, три уничтоженных артиллерийских системы, две боевые бронированные машины, вертолет Ми-8, 14 БПЛА и четыре автомобиля.

Также украинские воины повредили три артсистемы, четыре автомобиля и две единицы специальной техники.

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