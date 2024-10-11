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Зеленский рассказал, в чем смысл Плана победы Украины

  • 11.10.2024, 7:53
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Зеленский рассказал, в чем смысл Плана победы Украины

На пресс-конференцию с главой Совета министров Италии Джорджей Мелони.

Россия игнорирует реальную дипломатию и Формулу мира, предложенную Украиной. Если же будет реализован План победы, тогда РФ не сможет продолжать войну.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-конференцию с главой Совета министров Италии Джорджей Мелони.

«Главное - это усилить позицию Украины и наши отношения с нашими ближайшими партнерами таким образом, чтобы мы создали необходимые условия, необходимую справедливую атмосферу для честной дипломатии», - сказал президент Украины.

По словам Зеленского, мир видит, что Российская Федерация игнорирует реальную дипломатию и Формулу мира, которая была предложена украинской стороной, чтобы закончить войну справедливо на основе устава ООН. Однако, если будет реализован План победы Украины, РФ не сможет продолжать воевать и будет вынуждена идти в мир, заявил он.

«И если мы реализуем план победы благодаря сотрудничеству с нашими партнерами, Россия не сможет больше продолжать эту войну и будет принуждена к миру. Именно в этом смысл Плана победы. И мы хотим защитить украинскую независимость, украинские семьи, наших людей, право наших детей жить свободно в своей стране», - резюмировал Зеленский.

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