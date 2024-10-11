Байден — Трампу: Займись жизнью и прекрати распространять дезинформацию 11.10.2024, 7:57

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Президент США жестко отреагировал на заявления политика о шторме.

Президент Джо Байден в четверг публично предостерег экс-президента Дональда Трампа, посоветовав своему предшественнику «заняться жизнью» и постараться помочь людям, пострадавшим от двух разрушительных ураганов, а не распространять дезинформацию о федеральных мерах реагирования.

Об этом сообщает AP.

Выступая в Белом доме, Байден осудил «безрассудную, безответственную и беспощадную дезинформацию и откровенную ложь, которые продолжают распространяться».

Белый дом и лично Байден провели несколько дней, осуждая Трампа за ложные заявления о мерах реагирования на стихийные бедствия, в том числе о том, что федеральное финансирование незаконно перенаправляется на нужды людей в стране и что такая помощь ограничена суммой в 750 долларов. Байден объяснил, что эти 750 долларов — это неотложная помощь, которая покроет такие срочные нужды, как продукты питания, подгузники и детское питание.

«Эти 750 долларов, о которых они говорят, мистер Трамп и все эти люди знают, что это ложь — предполагать, что это все, что они получат. Это просто странно. Они должны это прекратить. Они ведут себя так чертовски не по-американски, говоря об этом», - сказал Байден.

На вопрос, планирует ли он поговорить с Трампом, чтобы убедить его остановиться, Байден ответил, что не будет этого делать, но затем передал сообщение прямо в телекамеры: «Господин президент Трамп, бывший президент Трамп, живи, мужик. Помоги этим людям».

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